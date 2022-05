Rione Terra, Monaco: "Annata incredibile, i ragazzi hanno saputo cogliere ogni mia parola"

Un gruppo forte, unito e consolidato. Al grande campionato disputato è seguito l'ottimo percorso nei playoff. Il sogno, però, è svanito in semifinale: per il Rione Terra, infatti, è arrivato il ko sul campo del Givova Capri Anacapri. Una sconfitta che certifica l'eliminazione anticipata dagli spareggi. Il passo falso al San Costanzo non deve rovinare quanto di buono palesato nel corso dell'annata: il mix tra esperienza e gioventù, la caparbietà nelle situazioni difficili e la volontà di rifarsi nel futuro. Il club, con un video pubblicato sui social, ha raccontato della solidità dello spogliatoio col suo Comandante, così definito dalla squadra: "Sarà difficile per un po' non ritrovarsi insieme sul terreno di gioco a sudare e lavorare, sempre con il sorriso, per il piacere di stare in gruppo. Ma quel gruppo che all'inizio si è cementificato attorno ad un pilastro, ormai è un tutt'uno, più compatto che mai. Siamo sicuri di ritornare a vivere giornate come questa! Forza Rione Terra".

Mister Gennaro Monaco, con un messaggio, ha salutato la stagione: "Siamo giunti alla fine di quest'annata incredibile. Quando sono arrivato quasi nessuno vredeva di raggiungere i playoff, né tantomeno di arrivare così lontano. Ma come mi ha insegnato una persona: volere è potere. Voglio ringraziare in primis questi ragazzi che hanno saputo cogliere ogni mia parola ed ogni mio gesto e trasformarla sul campo. Se c'è una cosa che ripeterò sempre è che bisogna essere prima uomini e poi calciatori. E voi avete dato l'esempio. Avete lottato, gioito e sofferto insieme. Non è facile creare un gruppo così unito ed il merito è tutto vostro. Infine, ringrazio tutto il mio staff, la dirigenza e il presidente per avermi affiancato e supportato in quest'annata. Grazie anche a chi ci ha seguito in casa e nelle trasferte, caricandoci fino al 90'. Grazie ancora".