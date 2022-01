Rione Terra, un nuovo centrocampista a disposizione di Monaco: acquistato Guzzovaglia

Un nuovo arrivo in casa Rione Terra. La società flegrea, arrivata nella fase clou della Coppa Campania e in zona playoff nel Girone C di Promozione, rafforza ulteriormente l'organico. Tesserato Raffaele Guzzovaglia, centrocampista ventunenne, cresciuto con la casacca nerostellata della Frattese e con il granata dell'Ercolanese in Serie D: "Nuovo innesto per il Rione Terra. Raffaele Guzzovaglia veste la maglia dei flegrei. Classe 2000, il duttile centrocampista nasce calcisticamente nelle giovanili della Frattese per poi passare nelle fila dell'Ercolanese. E proprio qui fa il suo esordio in serie D. Il suo bagaglio di esperienze si arricchisce passando per il Pianura, Ponticelli e Terzigno. Benvenuto a bordo Raffaele".