RILEGGI IL LIVE - Serie C/Girone C - Giugliano-Audace Cerignola 1-1: Sorrentino risponde a D'Ausilio

Serie C Girone C

19.28 - Clamoroso pareggio agguantato dagli uomini di Di Napoli nelle battute finali della sfida, il nuovo acquisto Sorrentino risponde al vantaggio di D'Ausilio. Ottimo punto raccolto dai Tigrotti al termine di una partita non semplice (il racconto della partita qui)

97' - Termina la sfida!

96' - GOL GIUGLIANO! Spizzata di Salvemini su un traversone dalla destra, Sorrentino calcia a botta sicura e infila alle spalle di Saracco.

92' - OCCASIONE AUDACE CERIGNOLA! Si spalancano le praterie, D'Andrea carica il destro da fuori e Sassi si oppone.

90' - OCCASIONE AUDACE CERIGNOLA! Malcore prova a battere Sassi in uscita, tiro troppo alto e raddoppio sfumato. Intanto, sei minuti di recupero.

88' - Bianco per Tascone e Botta per Langella.

87' - Fuori Berman, spazio a Nocciolini che calcia subito senza trovare lo specchio.

84' - GOL AUDACE CERIGNOLA! Gli ospiti passano in vantaggio con D'Ausilio, abile a mettersi in evidenza a sinistra: il neo-entrato riceve dalle retrovie, punta Rondinella e buca Sassi sul secondo palo.

83' - Russo si coordina col mancino dopo una respinta della difesa, conclusione alta sopra la traversa.

81' - OCCASIONE AUDACE CERIGNOLA! Malcore allarga per D'Ausilio, troppo frettoloso nella giocata: destro largo e chance divorata.

80' - Iniziativa da dimenticare per Gladestony da calcio piazzato, sfuma una buona opportunità per i campani.

77' - Intervento con gamba alta di Sorrentino, giallo per l'attaccante.

76' - Si accende la partita: i protagonisti in campo protestano per ogni decisione del direttore di gara.

74' - Terzo cambio nel Cerignola, Russo preleva Coccia.

72' - Punizione da zona defilata conquistata dal Di Dio, destro di Gladestony sul secondo palo: Poziello anticipato, sfera in angolo.

69' - Ancora una sostituzione per i Tigrotti: Sorrentino fa il suo esordio con la nuova maglia, esce Piovaccari.

67' - OCCASIONE AUDACE CERIGNOLA! Pennellata di Tascone, D'Andrea impatta di testa: sfera di un soffio a lato.

65' - Tripla sostituzione per il Giugliano: escono Gomez, Ghisolfi e Iglio, subentrano Di Dio, Poziello R. e Rondinella.

62' - Audace Cerignola che prova a giocare sulle corsie e tenta di sfruttare i calci piazzati, fa buona guardia la truppa di Di Napoli.

60' - Doppio cambio per Pazienza: fuori Sainz-Maza e Achik, entrano Ruggiero e D'Ausilio.

58' - Varco trovato da Achik per Malcore, conclusione rapida dell'attaccante e provvidenziale scivolata di Zullo.

57' - Nuova ripartenza non sfruttata dal Giugliano, Gladestony strappa la sfera agli avversari ma Salvemini non è altrettanto bravo al limite.

55' - Gomez spinge via Tascone, giallo per il laterale sinistro. Animi accessi con Piovaccari che va a dire qualcosa a Tascone: ammoniti l'attaccante ed Achik.

54' - OCCASIONE AUDACE CERIGNOLA! Ancora un calcio d'angolo per gli ospiti, Achik va dalla bandierina: Sassi deve intervenire sulla traiettoria velenosa.

52' - Tascone imbuca per Sainz-Maza sulla sinistra, grandissima chiusura di Berman.

51' - Apertura di Piovaccari per Gomez, Achik sbilancia l'esterno in piena area. Proteste dagli spalti, l'arbitro concede la rimessa dal fondo all'Audace Cerignola.

49' - Contropiede del Giugliano con Iglio, Ligi trattiene vistosamente e si becca il giallo.

48' - D'Andrea lancia Achik sulla corsia, Poziello perde il duello in velocità ma è bravo a rimediare in scivolata.

47' - Brutto intervento ai danni di Piovaccari, fermato tuttavia in occasione di fuorigioco. Rischia il pacchetto difensivo pugliese.

46' - Le squadre rientrano in campo, non ci sono sostituzioni: confermati i ventidue della frazione iniziale.

45'+1' - Va in archivio il primo tempo del Partenio, partita noiosa e con pochissimi spunti: Giugliano e Audace Cerignola restano ferme sul parziale di 0-0.

45' - Un minuto di recupero!

43' - Punizione direttamente in porta di Achik da posizione tutt'altro che favorevole, Sassi blocca sulla linea.

40' - Cinque giri di lancette al termine della prima frazione, resiste lo 0-0 ad Avellino.

37' - OCCASIONE AUDACE CERIGNOLA! Ancora una grandissima iniziativa di Achik, traversone nel cuore dell'area: Iglio legge, segue l'azione e anticipa tutti. Sull'angolo successivo, Sassi si oppone con i pugli.

35' - Tascone avanza e serve Achik sulla destra, dribbling su Gomez e Poziello spazza.

34' - Partita molto spezzettata, tanti i contrasti duri sul rettangolo verde del Partenio. Richiamato Pazienza per eccessive proteste.

32' - Bruttissimo pallone perso da Gladestony, D'Andrea pesca Sainz-Maza che va al cross: Sassi blocca.

30' - Si rialza Piovaccari dopo uno scontro con Coccia, lo schema su palla inattiva seguente non trova impreparati gli avversari.

28' - La punizione calciata da Sainz-Maza trova la barriera, poi proteste per un tocco di Gomez, ma l'arbitro non interviene.

27' - Gladestony lancia per Piovaccari, Capomaggio intercetta e fa partire i compagni. Sul prosieguo, Coccia taglia la strada a Berman e viene messo giù: giallo per il difensore e punizione da ottima mattonella per gli ospiti.

26' - Non mancano gli errori in fase di impostazione anche per gli uomini di Pazienza.

24' - OCCASIONE GIUGLIANO! Azione avvolgente, cross sul secondo palo di Iglio e colpo di testa di Salvemini: la deviazione in angolo della difesa è decisiva.

22' - Strappo di Malcore sulla trequarti, provvidenziale Felippe in chiusura. Gara molto bloccata e con pochissime occasioni in zona offensiva.

21' - Uscita di Sassi ad anticipare i suoi difensori e il difficile tentativo di Malcore, la palla arriva dalle parti del collega Saracco.

20' - La sventagliata di Tascone da punizione è troppo larga, Malcore insegue la sfera ma non riesce a tenerla in campo.

19' - Doppio errore di Gomez, l'esterno è costretto a spendere un fallo.

17' - Felippe s'incarica della battuta, c'è la chiusura sul primo palo. La sfera arriva ai venti metri, ma Ghisolfi spedisce fuori.

16' - Ancora un gran lavoro di Piovaccari che conquista un calcio piazzato interessante da zona defilata.

15' - Botta da fuori area di Gladestony, il reparto arretrato pugliese s'immola. Rapida ripartenza del team napoletano che non riesce a pungere.

14' - Qualche protesta dalla panchina di casa per un contatto su Iglio, il direttore di gara lascia proseguire e poi va ad assicurarsi delle condizioni del classe 2001.

13' - Cross dalla destra di Achik, tentativo di cercare Malcore: Sassi esce e blocca.

11' - La squadra napoletana resta in proiezione offensiva, ma gli avversari si difendono bene e non lasciano spazi. Poche linee di passaggio tra due formazioni schierate con lo stesso modulo.

9' - Punizione dalla distanza di Gladestony, il centrocampista non indirizza verso lo specchio. Si riparte dalla battuta di Saracco.

8' - Buona progressione di Achik sulla destra, la difesa del Giugliano chiude sul traversone. In ripartenza, Piovaccari spezza in due gli avversari e Langella è costretto all'entrata in ritardo: giallo per il calciatore di Pazienza.

7' - Campanile di Berman da quaranta metri, la parabola è troppo alta e Saracco neutralizza.

5' - OCCASIONE GIUGLIANO! Traversone insidioso di Felippe dalla destra, Piovaccari non ci arriva e Saracco deve andare giù per allontanare la traiettoria, diretta all'angolino.

4' - Langella cerca di far correre i suoi con un lancio dalle retrovie, Sassi esce e blocca. Sul ribaltamento, errore di misura negli ultimi metri per i Tigrotti.

3' - Subito grande pressing della squadra campana che cerca di non far ragionare gli ospiti. Salvemini riconquista e prova a scappare sulla sinistra, l'attaccante viene fermato con le cattive e ottiene un calcio di punizione. Sul prosieguo, Gladestony ci prova con un destro al volo ma manda alto.

2' - Il Giugliano attacca da sinistra verso destra, il primo possesso è per gli ospiti che fanno girare la sfera.

1' - Inizia la sfida allo Stadio Partenio dopo il minuto di silenzio per ricordare Gianluca Vialli: classico completo per il Giugliano mentre l'Audace Cerignola scende in campo in tenuta bianca.

Le formazioni ufficiali

Giugliano (3-5-2): Sassi; Berman, Zullo, C. Poziello; Iglio, Gladestony, Felipe, Ghisolfi, Gomez; Salvemini, Piovaccari. A disposizione: Viscovo, Rob Coprean, D’Alessio, Ceparano, Sorrentino, Poziello R., Scanagatta, Rondinella, Aruta, De Lucia, De Francesco, Di Dio, Nocciolini. Allenatore: Di Napoli

Audace Cerignola (3-5-2): Saracco; Blondett, Capomaggio, Ligi; Coccia, Tascone, Langella, Sainz Maza, Achik; Malcore, D’Andrea. A disposizione: Fares, Trezza, Russo, Bianco, Allegrini, Inguscio, D’Ausilio, Neglia, Botta, Gonnelli, Ruggiero, Giofrè. Allenatore: Pazienza

17.30 - Squadre in campo, pochi minuti al fischio d'inizio.

17.20 - A dirigere la partita è il signor Ettore Longo di Cuneo. Gli assistenti sono Rosario Antonio Grasso di Acireale e Veronica Vettorel di Latina. Il Quarto Ufficiale è Andrea Giordani di Aprilia.

Si torna allo Stadio Partenio per la ripresa del campionato, il Giugliano di Raffaele Di Napoli affronta l'Audace Cerignola di Michele Pazienza nel fortino irpino. Le due neopromosse e sorprese del campionato si sfidano per la ventunesima giornata della competizione. I Tigrotti hanno intenzione di riscattare le due sconfitte nei turni precedenti e riprendere la volata in classifica, i pugliesi ci tengono a far bene e dare continuità alle ultime due vittorie di fila. Lettori e lettrici di NapoliToday.it benvenuti alla diretta testuale del match.