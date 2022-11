RILEGGI IL LIVE - Serie A Femminile - Roma-Pomigliano 2-0: Serturini e Giacinti decidono il match

Settima sconfitta in campionato per il Pomigliano che crolla sotto i colpi della capolista Roma allo Stadio Tre Fontane. Gara di marca giallorossa con le ragazze di Alessandro Spugna che mettono alle corde la truppa di Carlo Sanchez: la rete, però, arriva soltanto nelle battute conclusive della gara con la fiammata di una straordinaria Serturini. Grande chance nel secondo tempo per Amorim che non approfitta di una buona occasione per trovare il pareggio. In pieno recupero, sull'ennesima torre di Haug, Giacinti raddoppia da due passi e certifica il successo capitolino. L'intera partita è stata raccontata con la diretta testuale di Napolitoday in basso.

Il tabellino

Roma (3-5-2): Ceasar; Kollmats, Linari, Minami; Serturini (63’ Glionna), Andressa (86’ Kramzar), Giugliano, Cinotti (63’ Greggi), Landstrom (76’ Haavi); Lazaro (63’ Giacinti), Haug. A disposizione: Lind, Bartoli, Ciccotti, Bergersen. Allenatore: Alessandro Spugna

Pomigliano (4-4-2): Cetinja; Rizza, Passeri, Apicella, Fusini; Di Giammarino (83’ Miotto), Ferrario, Battelani (71’ Novellino), Gallazzi (71’ Rabot); Taty (83’ Corelli), Martinez (52’ Amorim). A disposizione: Fierro, Barretta, Manca, Sangare. Allenatore: Carlo Sanchez

Arbitro: Luca Angelucci della sezione di Foligno

Marcatrici: 45’ Serturini (R), 93' Giacinti (R)

Ammonite: Greggi (R), Amorim (P)

97' - Triplice fischio del direttore di gara Luca Angelucci della sezione di Foligno, la Roma batte il Pomigliano e si consolida sempre più in vetta.

93' - GOL ROMA! Si chiude qui la partita del Tre Fontane. Cross dalla sinistra di Haavi, Haug stacca per la sponda e Giacinti appoggia comodamente in rete col tap-in.

92' - Il Pomigliano non sfrutta una buona situazione da calcio di punizione, la Roma gioca anche col cronometro in questo finale.

90' - Cinque minuti di recupero!

89' - OCCASIONE ROMA! Ancora un bolide di Glionna, Cetinja si oppone.

87' - Miotto cerca il jolly con un destro sul secondo palo, la sfera esce sul fondo.

86' - Andressa fa spazio a Kramzar.

85' - Presa comoda e sicura per Cetinja sulla giocata da fuori di Glionna.

83' - Mancino largo di Giugliano. Intanto, Corelli prende il posto di Taty. Fuori anche Di Giammarino, entra Miotto.

81' - Si entra nelle battute conclusive della gara al Tre Fontane, la Roma conduce col minimo vantaggio sul Pomigliano. Ancora Glionna ci prova, Cetinja para.

79' - Si continua a duellare in mezzo al campo. Destro di Giugliano a giro, l'effetto non è quello sperato.

76' - Esce Landstrom, spazio per Haavi.

74' - OCCASIONE POMIGLIANO! Che opportunità per Amorim... L'attaccante del Pomigliano, ben servita da Novellino, calcia in piena area e indisturbata: Ceasar vola e respinge.

73' - Ci prova Greggi, nessun problema per Cetinja. Primi gialli del match, Amorim e Greggi punite dopo un confronto acceso.

71' - Doppia sostituzione per il Pomigliano: Novellino entra al posto di Battelani, Rabot preleva Gallazzi.

70' - OCCASIONE ROMA! Destro di Greggi dal limite, Cetinja c'è tra le proteste ospiti per un possibile fallo.

69' - OCCASIONE ROMA! Glionna dilaga sulla destra, entra in area e serve Giacinti: il tiro è rimpallato.

67' - Problemi al piede destro di Giugliano dopo un contatto con Taty: entra lo staff medico, la dieci giallorossa si rialza.

66' - Cross di Gallazzi, Battelani va giù in area: il direttore di gara fa proseguire.

65' - Punizione della neo-entrata Glionna, Cetinja disinnesca tranquillamente.

63' - Il Pomigliano guadagna metri, la squadra di Sanchez è chiamata a una reazione. Triplo cambio per la Roma: Greggi per Cinotti, Glionna per Serturini e Giacinti per Lazaro.

61' - OCCASIONE ROMA! Haug cerca il tocco sotto, Cetinja si oppone e Apicella salva.

59' - OCCASIONE ROMA! Sul passaggio di Landstrom, Haug controlla non bene: Cetinja esce e subisce fallo.

58' - Tiro velleitario di Andressa dalla distanza, Cetinja blocca.

57' - OCCASIONE ROMA! Cross profondo di Serturini, leader della fascia destra. Haug svetta sul secondo palo, ma il pallone termina sulla parte alta della porta.

55' - Prova ad orchestrare una ripartenza il Pomigliano, Ceasar legge bene e intercetta.

54' - Tentativo senza pretese di Cinotti sull'ennesimo sviluppo dalla bandierina, nulla di fatto e sfera tra le braccia del portiere.

52' - Aumenta l'aggressività delle giallorosse che si muovono prevalentemente sulla destra. Primo cambio per Sanchez: Amorim preleva Martinez.

50' - Apicella anticipa Lazaro su traversone di Landstrom, torna a caricare la compagine di Spugna.

49' - OCCASIONE POMIGLIANO! Destro importante di Battelani che calcia bene, la traiettoria però è di un soffio larga: trema la Roma.

48' - Taty viene stesa da Giugliano sulla trequarti, punizione da posizione interessante per le Pantere.

47' - Sinistro di Cinotti dalla distanza, il pallone - sporcato - termina in angolo.

46' - Si rientra in campo senza cambi, confermate le ventidue del primo tempo. Possesso per la Roma all'avvio.

13.18 - Va in archivio il primo tempo allo Stadio Tre Fontante, soltanto nel finale di frazione trova il guizzo vincente la squadra di Spugna con un grande gol di Serturini. Crolla la resistenza del Pomigliano che, nel secondo tempo, dovrà interpretare diversamente la gara.

45' - GOL ROMA! Parte veloce la Roma con Andressa che serve Serturini sulla destra: la laterale carica la conclusione e beffa Cetinja da fuori con una traiettoria che si spegne all'incrocio.

43' - OCCASIONE ROMA! Destro di Cinotti da lontano, Cetinja vola e alza in corner. Ci prova Linari sugli sviluppi dell'angolo, la difesa granata s'immola.

42' - Sempre proiezione offensiva per la squadra di casa, le Pantere reggono.

40' - DOPPIA OCCASIONE ROMA! Sempre Haug di testa che spedisce due volte sul fondo, prima su un traversone dalla sinistra e poi su assistenza dalla destra.

38' - Le giallorosse conquistano un fallo da buona posizione per tocco di braccio di Gallazzi. Sul pallone si presenta la solita Giugliano che cerca di pennellare due volte, ma non crea difficoltà al reparto arretrato di Sanchez.

36' - OCCASIONE ROMA! Giugliano cerca di impensierire la difesa campana, la palla esce sul tiro dalla distanza.

35' - OCCASIONE ROMA! Bolide di sinistro di Andressa dalla distanza, Cetinja non si fida della presa e respinge.

34' - OCCASIONE ROMA! Altro colpo di testa, Haug incorna e non trova il bersaglio da pochi passi. Vicina al vantaggio la squadra locale.

33' - Gallazzi cerca l'imbucata per Martinez, Linari è vigile e chiude.

32' - Trattenuta di Cinotti per Martinez, l'arbitro segnala il fallo ma non ammonisce: proteste da parte della panchina napoletana.

30' - OCCASIONE POMIGLIANO! Martineez serve Taty sugli sviluppi dell'angolo: la fantasista calcia a botta sicura, ma la Roma si salva.

29' - Suggerimento dalla sinistra di Landstrom per Lazaro, l'arbitro ferma tutto per irregolarità. Sul capovolgimento, Martinez supera Linari ma non riesce nel passaggio vincente per una compagna in area.

28' - Molto bene Taty che sta creando qualche problema a Linari in uscita, altra punizione conquistata dalla brasiliana.

27' - Cross di Cinotti sul secondo palo, Haug stacca disturbata da Apicella: il portiere ospite neutralizza.

26' - Squillo granata nel fortino capitolino: destro di Di Giammarino, parabola alta.

24' - DOPPIA OCCASIONE ROMA! Destro di Cinotti di prima intenzione, Cetinja non si fida e manda fuori. Dall'angolo, Lazaro svetta più in alto di tutte senza trovare lo specchio.

23' - Grandissima giocata di Taty che salta Linari: quest'ultima è costretta ad intervenire con un fallo. Sul prosieguo, Di Giammarino cerca l'idea in area, ma la difesa di casa è attenta e non rischia.

21' - OCCASIONE ROMA! Manovra corale delle giallorosse, tutte toccano la sfera e Serturini scodella al centro: Lazaro ci prova con la zampata, ma Apicella complica l'iniziativa dell'avversaria e Cetinja osserva il pallone terminare sul fondo.

20' - Tentativo anche di Lazaro, con un destro dai venticinque metri: traiettoria abbondantemente alta.

19' - DOPPIA OCCASIONE ROMA! Linari prima calcia col sinistro, l'estremo difensore ospite respinge. Sulla ribattuta, ancora il difensore giallorosso ci prova col destro ma manda a lato.

18' - Sinistro debole di Andressa dal limite dell'area, Apicella intercetta senza troppi problemi. Più complicata è la parata di Cetinja che devia in angolo un tiro di Giugliano.

17' - Lo spartito è chiarissimo fin dalle battute iniziali: la Roma attacca e mantiene il possesso, mentre il Pomigliano si difende e cerca di scattare in contropiede.

15' - Deviazione di Linari sugli sviluppi dalla bandierina, le ragazze di Sanchez liberano e guadagnano una punizione con Rizza.

14' - OCCASIONE ROMA! La difesa partenopea disinnesca un altro pericolo, questa volta portato avanti da Haug. L'attaccante giallorossa si fa vedere in area anche qualche secondo più tardi, la retroguardia respinge in corner.

12' - OCCASIONE POMIGLIANO! Battelani lancia in profondità Martinez che calcia al volo in ripartenza: il tentativo è altissimo rispetto alla porta difesa da Ceasar, ma il Pomigliano si fa vedere in avanti.

11' - Resta giù Taty dopo un contatto con Andressa sulla trequarti: la fantasista granata si rialza e può proseguire.

10' - Destro di Giugliano su sviluppi di un calcio d'angolo dalla sinistra, Apicella respinge la conclusione e anticipa l'intervento di Cetinja.

8' - La Roma, con pazienza, fa girare il pallone da una corsia all'altra. Ci pensa Landstrom ad inserirsi tra le maglie avversarie, ma le compagne non seguono l'azione che sfuma.

6' - OCCASIONE ROMA! Serturini è una vera e propria spina nel fianco, passaggio in area per Lazaro che impatta col destro al volo ma non inquadra da pochi passi. Si salva la truppa di Sanchez.

5' - OCCASIONE ROMA! Ancora Serturini che va direttamente in porta col destro ad incrociare, Cetinja vola e si oppone: il pallone arriva a Landstrom che non riesce nel tap-in per l'intervento di Rizza.

4' - Altro traversone di Serturini, questa volta più preciso rispetto al precedente: Cetinja blocca senza problemi.

3' - Allontana la minaccia il Pomigliano, Ceasar raccoglie il pallone sulla metà campo e fa ripartire le sue.

2' - Conquista subito la sfera la compagine giallorossa che si affida alle iniziative di Giugliano. Serturini prova a farsi vedere sulla destra, la sfera si spegne sul fondo. Sul prosieguo, Andressa calcia col mancino ma la difesa ospite chiude in angolo.

1' - Tutto pronto allo Stadio Tre Fontane: c'è il fischio d'inizio. Primo possesso per le campane che attaccano da destra verso sinistra.

Le formazioni ufficiali

Roma (3-5-2): Ceasar; Kollmats, Linari, Minami; Serturini, Andressa, Giugliano, Cinotti, Landstrom; Lazaro, Haug. A disposizione: Lind, Haavi, Bartoli, Ciccotti, Glionna, Greggi, Bergersen, Kramzar, Giacinti. Allenatore: Alessandro Spugna

Pomigliano (4-4-2): Cetinja; Rizza, Passeri, Apicella, Fusini; Di Giammarino, Ferrario, Battelani, Gallazzi; Taty, Martinez. A disposizione: Fierro, Barretta, Rabot, Corelli, Amorim Dias, Manca, Sangare, Novellino, Miotto. Allenatore: Carlo Sanchez

12.20 - Il direttore di gara sarà il signor Luca Angelucci della sezione di Foligno, coadiuvato dagli assistenti Massimiliano Bonomo di Milano e Vincenzo Pedone di Reggio Calabria. Il Quarto Ufficiale è Roberto Rago di Moliterno.

Decima giornata del campionato di Serie A Femminile. Dopo la sconfitta sul campo del Sassuolo, che ha messo un freno alle due vittorie consecutive, il Pomigliano di Carlo Sanchez è atteso nella tana della capolista Roma. Una sfida proibitiva sulla carta per le Pantere, chiamate tuttavia a compiere un balzo per lasciare la zona calda della classifica. Allo Stadio Tre Fontane va in scena il confronto tra due squadre con ambizioni differenti. Lettori e lettrici di NapoliToday.it benvenuti alla diretta testuale del match.