RILEGGI IL LIVE - Eccellenza Campania/Girone A - Il Pompei cade sotto i colpi dell'Ischia: 2-3 gialloblù al Bellucci

Squadra in casa Pompei F. C.

Una partita pazza, ricca di colpi di scena e di continui capovolgimenti di fronte. L'Ischia di Enrico Buonocore batte il Pompei di Roberto Carannante allo Stadio Bellucci e strappa tre punti che valgono la vetta solitaria della classifica. Un successo prezioso per i gialloblù che si confermano la squadra da battera, ma grande spirito e fame anche per il team rossoblù che rientra in partita con abnegazione e idee tattiche nel secondo tempo. La partita si sblocca con la fiammata di Matute dopo quattro giri di lancette dal fischio d'inizio, il raddoppio arriva nel finale di frazione col mancino chirurgico di De Simone. In mezzo, qualche azione sporadica da una parte e dall'altra. Nella ripresa, Simonetti si divora il tris e la vecchia regola del calcio "gol sbagliato, gol segnato" si concretizza: Di Pietro accorcia di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Malafronte trova la rimonta al 69' in seguito ad un lavoro generoso di Galesio. Sotto la pioggia battente ed intensa, c'è il lampo di De Simone che risolve la sfida all'80': un destro al volo su traversone dalla destra decide il big-match della tredicesima giornata del Girone A di Eccellenza. Isolani che salgono dunque in cima alla graduatoria da soli, mentre i padroni di casa possono recriminare per qualche errore di troppo in fase offensiva. Rileggi il live in basso.

Il tabellino

Pompei: Barbato, Caiazzo, Vitale, Marin, Di Pietro, Albanese, De Angelis, Tedesco, Malafronte (87’ Arrulo), Spinola (46’ Galesio), Velotti (46’ Lamontagna). A disposizione: Spagnulo, Carotenuto, Marciano, Improta, Rinaldi, Savino. Allenatore: Carannante

Ischia: Gemito, Florio, Chiariello, Di Costanzo, Mattera (81’ Matarese), Matute, Cibelli (78’ Scalzone), De Simone (89’ Arcamone K.), Arcamone M. (68’ Ballirano), Trofa, Simonetti (91’ Brienza). A disposizione: Mazzella, De Luise, Pesce, Patalano. Allenatore: Buonocore

Arbitro: Alessio De Cicco di Nola

Assistenti: Antonio Capano di Napoli e Andrea Mallardo di Napoli

Marcatori: 4’ Matute (I), 41’ De Simone (I), 53’ Di Pietro (P), 69’ Malafronte (P), 80’ De Simone (I)

Ammoniti: Malafronte (P), Matute, Chiariello, Trofa, De Simone (I)

Espulso: Carannante dalla panchina (P)

90'+8' - Triplice fischio! Si chiude così la sfida del Bellucci, l'Ischia si impone sul Pompei dopo un testa a testa pazzesco!

90'+5' - OCCASIONE POMPEI! Marin sfiora il pareggio in acrobazia, si salvano gli ospiti.

90'+4' - Conclusione dalla distanza di Brienza, pallone sul fondo.

90'+1' - Breve spazio anche per Brienza che preleva Simonetti.

90' - Rosso per Carannante. Sei minuti di recupero!

89' - Arcamone K. in campo al posto di De Simone.

86' - Tanta preoccupazione in campo per un colpo alla testa per Galesio. L'attaccante, dopo uno spavento generale, si rialza e può continuare.

85' - Ultime battute di una gara pazzesca al Bellucci. Intanto, Arrulo preleva Malafronte.

84' - Proteste nell'area dell'Ischia per un contatto su Galesio, il signor De Cicco di Nola non interviene.

81' - Fuori anche Mattera, dentro Matarese.

80' - GOL ISCHIA! Sotto il diluvio di Pompei, i gialloblù trovano il tris con De Simone con una botta vincente al volo. Gialloblù di nuovo avanti.

79' - OCCASIONE POMPEI! È provvidenziale, anche in questo caso, Gemito con l'intervento sulla giocata offensiva dei rossoblù.

78' - Lamontagna ci prova in girata col destro al volo dalla distanza, la sfera va larga rispetto allo specchio. Dentro Scalzone per Cibelli nell'Ischia.

76' - Piove con maggiore intensità adesso sullo Stadio Bellucci.

74' - Tiro di Lamontagna dal limite, l'estremo difensore ospite controlla e para.

72' - Il Pompei trova anche il tris con un colpo di testa di Galesio su uscita di Gemito, l'arbitro annulla per fuorigioco su segnalazione dell'assistente: restano dubbi sulla posizione dell'attaccante.

69' - GOL POMPEI! Galesio fa a sportellate con Chiariello, la sfera arriva a Malafronte che non può sbagliare davanti a Gemito: 2-2 al Bellucci, che partita!

68' - Al posto di Arcamone entra Ballirano.

66' - Ammonito Trofa, Arcamone lascia il campo con l'aiuto dello staff.

65' - Giù Arcamone per un problema fisico, l'arbitro chiede l'intervento dello staff medico. Si accende anche un parapiglia.

63' - OCCASIONE ISCHIA! Florio serve Cibelli che appoggia per Trofa: imbucata per Simonetti che, col destro, spara alto.

62' - Conclusione di Marin dai venticinque metri, Gemito blocca in due tempi.

61' - OCCASIONE POMPEI! Tedesco grazia l'Ischia con un controllo difettoso che permette a Gemito di intervenire.

59' - Partita che prosegue su ritmi alti, si continua a battagliare nella metà campo dell'una e dell'altra.

57' - Secondo ammonito in campo, è Chiariello a beccarsi il cartellino.

56' - Transizione offensiva degli isolani con Cibelli che, però, sbaglia la misura del cross.

54' - OCCASIONE POMPEI! Su cross di Caiazzo, incredibile errore da distanza ravvicinata di Malafronte.

53' - GOL POMPEI! È Di Pietro a riaprire la contesa con un colpo di testa su traversone dalla sinistra: impatto perfetto e sfera nel sacco.

52' - Pressione Pompei sull'Ischia, meglio gli uomini in casacca rossa all'avvio di ripresa: i gialloblù provano a tenere botta.

51' - Contatto dubbio in area tra Di Costanzo e Galesio, il direttore di gara lascia correre.

50' - OCCASIONE POMPEI! Cosa si è divorato Malafronte, il palo esterno nega la gioia in ripartenza all'attaccante.

49' - OCCASIONE ISCHIA! Imbeccata per Simonetti in zona centrale, l'attaccante si fa neutralizzare da Barbato.

48' - Buon approccio al secondo tempo per il Pompei che cerca di accorciare le distanze nel parziaele, fa buona densità l'Ischia che non concede varchi. Sulla ripartenza, De Simone ritarda il passaggio e Simonetti finisce in fuorigioco.

47' - Proteste in casa Pompei per un contatto al limite dell'area sul versante destro, l'arbitro fa continuare. Sul prosieguo, Caiazzo chiama in causa Gemito.

46' - Si torna in campo per il secondo tempo con un doppio cambio per Carannante: Velotti e Spinola fanno spazio a Lamontagna e Galesio.

15.18 - Una prima frazione equilibrata e risolta da due fiammate offensive dell'Ischia: prima il destro chirurgico di Matute, poi il mancino strepitoso di De Simone e i ragazzi di Buonocore chiudono i primi 45' con due gol di vantaggio.

45'+1' - Barbato anticipa Simonetti e tiene a galla i rossoblù, primo tempo di marca gialloblù al Bellucci. Finisce il primo tempo!

45' - Primo giallo della partita, è Matute a finire tra i cattivi. Un minuto di recupero!

44' - Palleggio e conclusione al volo dai quaranta metri per Tedesco: pallone alto rispetto alla porta di Gemito.

43' - Tentativo di imbucata di Tedesco per Spinola, la difesa isolana allontana la sfera.

41' - GOL ISCHIA! Eurogol anche per De Simone. Il centrocampista conquista il pallone sulla destra, converge verso il centro e spara a giro: Barbato battuto, raddoppio gialloblù.

39' - Resta giù anche Mattera, ma l'esterno dell'Ischia si rialza prontamente.

38' - Gioco interrotto per qualche minuto per infortunio a Malafronte: l'attaccante può proseguire dopo l'ingresso dello staff medico in campo.

36' - OCCASIONE POMPEI! Guizzo sulla destra di Caiazzo che pennella in area, Spinola anticipa Chiariello ma non indirizza verso lo specchio: si salva l'Ischia.

34' - Gemito è ancora presente su un tiro-cross dalla sinistra di Vitale, il portiere sale in cielo e disinnesca.

33' - Il Pompei ci prova sfruttando le corsie e le giocate aeree, Chiariello fa buona guardia su Malafronte. Poco dopo, Spinola cerca la gioia dalla distanza ma manda fuori.

31' - Gemito è un gatto in uscita, l'estremo difensore si avventa su un pallone vagante in area ed evita guai ai suoi.

30' - Mezz'ora di gioco al Bellucci, resiste il minimo vantaggio dell'Ischia col lampo di Matute ad avvio partita.

29' - Spinola semina il panico sulla destra, andando via a due avversari: lettura attenta del reparto difensivo di Buonocore.

28' - Ottima manovra corale degli isolani che si portano al tiro col solito Simonetti: il destro del fantasista termina sul fondo, Barbato osserva senza problemi.

26' - Ancora un traversone dalla sinistra per il Pompei, Tedesco non arriva all'incornata.

25' - Poca precisione per l'Ischia con una buona chance da piazzato dalla bandierina, Simonetti non riesce ad incidere nella circostanza.

24' - OCCASIONE POMPEI! Vitale scodella al centro, colpo di testa di Velotti: la parabola si alza a pallonetto e termina di pochissimo fuori.

23' - Terzo calcio d'angolo per il Pompei, Tedesco è una spina nel fianco sulla destra. Sugli sviluppi, Gemito non esce benissimo ma nessuno impatta e la difesa si rifugia in corner.

22' - Uscita intelligente di Barbato su Simonetti, servito da Trofa con una traiettoria alta.

21' - Qualche errore di misura in questa fase di gioco, grande intensità sul rettangolo verde del Bellucci.

19' - Ancora gialloblù in avanti con un cross di Florio dalla destra, Simonetti svetta ma non basta: la difesa c'è e risponde presente alle giocate della truppa di Buonocore.

17' - OCCASIONE ISCHIA! Lancio per Simonetti che supera un avversario, ma Di Pietro è provvidenziale in chiusura prima della conclusione libera davanti a Barbato: si salva la squadra locale.

16' - Doppia giocata sulle due corsie tra Tedesco, Malafronte e De Angelis: secondo angolo per i padroni di casa. L'iniziativa dalla bandierina è totalmente errata.

15' - Su una punizione battuta da Vitale, si scatena la ripartenza isolana con Caiazzo abile ad anticipare Simonetti nella corsa.

14' - Attacco del Pompei sulla corsia mancina, primo angolo guadagnato dai ragazzi di Carannante. Sugli sviluppi, l'Ischia allontana e può scatenarsi una ripartenza: i rossoblù, in completo rosso, riconquistano il pallone.

12' - Primo calcio d'angolo del match per l'Ischia: Matute stacca dopo un contatto con Di Pietro, il pallone arriva a Cibelli che calcia ma Barbato blocca e sventa la minaccia.

11' - Punizione battuta da Tedesco che non colpisce benissimo e la palla termina tra i guantoni di Gemito.

10' - Sotto un cielo cupo e una giornata fredda, le due squadre si affrontano su ritmi abbastanza alti. Proteste in casa rossoblù per un tocco di braccio di Mattera in zona centrale del campo: l'arbitro fischia il fallo ma non estrae il giallo.

8' - Traversone tagliato di Tedesco dalla zona destra, nessun compagno è in agguato e Gemito controlla la sfera finire sul fondo.

7' - Sventagliata dell'autore del gol, Barbato interviene in anticipo su Cibelli senza troppi problemi.

6' - Il Pompei prova a reagire allo svantaggio, ma è ancora la squadra di Buonocore a controllare il possesso.

4' - GOL ISCHIA! Bolide di Matute col destro da fuori area, la sfera sbatte sul palo e s'insacca alle spalle di Barbato: 0-1 gialloblù al Bellucci.

3' - Ancora formazione isolana in zona offensiva, l'azione è interrotta perché Simonetti è in posizione di fuorigioco.

2' - Prima sortita offensiva per i gialloblù, ma la sfera si spegne sul fondo. L'arbitro poi ferma tutto per un contatto sulla trequarti.

1' - Inizia la partita allo Stadio Bellucci!

Le formazioni ufficiali

Pompei: Barbato, Caiazzo, Vitale, Marin, Di Pietro, Albanese, De Angelis, Tedesco, Malafronte, Spinola, Velotti. A disposizione: Spagnulo, Carotenuto, Lamontagna, Marciano, Improta, Rinaldi, Savino, Arrulo, Galesio. Allenatore: Carannante

Ischia: Gemito, Florio, Chiariello, Di Costanzo, Mattera, Cibelli, Matute, Arcamone M., De Simone, Trofa, Simonetti. A disposizione: Mazzella, Arcamone K., Matarese, Brienza, Ballirano, De Luise, Scalzone, Pesce, Patalano. Allenatore: Buonocore

14.30 - Squadre in campo, pochi minuti al fischio d’inizio.

14.20 - A dirigere la gara sarà il signor Alessio De Cicco della sezione di Nola, coadiuvato dagli assistenti Antonio Capano di Napoli e Andrea Mallardo di Napoli.

L’una che stacca l’altra in classifica o continuare assieme nella corsa al vertice? Pompei e Ischia, in lotta in vetta a pari punti, si affrontano per la tredicesima giornata del Girone A di Eccellenza allo Stadio Bellucci. La formazione di Roberto Carannante è reduce dal buon punto sul campo dell’Albanova, la truppa di Enrico Buonocore è uscita sconfitta in maniera inaspettata tra le mura amiche contro la Montecalcio. Lettori e lettrici di NapoliToday.it benvenuti alla diretta testuale del match.