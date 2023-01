RILEGGI IL LIVE - Eccellenza Campania/Girone A - Ischia-Acerrana 4-0: dominio gialloblù e primo posto in classifica, flop del Toro

È una grande Ischia, il nuovo anno solare è inaugurato con i tre punti che valgono la vetta della classifica. La squadra di Enrico Buonocore si mette in pari con le pretendenti al vertice e batte l'Acerrana nella sfida di recupero della quattordicesima giornata del Girone A di Eccellenza. Annichilita la formazione di Vincenzo Di Buono che cade allo Stadio Mazzella sotto i colpi della capolista solitaria. Kikko Arcamone al 33', con una conclusione sul primo palo, e Trofa al 40', su traversone dalla sinistra, spianano la strada al successo degli isolani. In entrambe le azioni da gol, grandissime intuizioni e giocate di Simonetti che non va in gol ma mette a referto tre assist. Da segnalare anche l'imbucata al bacio per Padin al 49' in ripartenza. Il centravanti italo-argentino sigla anche la doppietta personale poco dopo l'ora di gioco. Poco attivo il reparto avanzato del Toro che non riesce a mettere in difficoltà la difesa locale e il guardiano Mazzella. La vittoria odierna spedisce l'Ischia in cima alla graduatoria, staccando dunque il Napoli United. Per l'Acerrana è uno stop pesante in vista del prosieguo: c'è bisogno di una decisa e rapida reazione.

Il tabellino

90'+2' - Termina la partita sull'isola, l'Ischia abbatte l'Acerrana e sale al primo posto in classifica. Ancora un passo falso in stagione per il Toro.

90' - Due minuti di recupero.

86' - Tentativo dalla distanza anche per Patalano, blocca Munao.

84' - Ci prova Trofa al volo, il pallone scivola sul fondo.

80' - Ultimi dieci giri di cronometro, Ischia vicina alla tredicesima vittoria in campionato. Per l'Acerrana sarà il settimo stop nella competizione.

76' - Tiro con poche pretese di Spilabotte, Mazzella osserva senza problemi.

75' - Matute lascia il campo e al suo posto c'è Buono. Minuti anche per Vitale, fuori Arciello.

72' - OCCASIONE ACERRANA! Spilabotte in campo aperto si trova a tu per tu con Mazzella, straordinario il portiere nell'intervento: negata la gioia al numero 20.

70' - La squadra di Buonocore amministra e concede pochi spazi alla truppa di Di Buono che, d'altra parte, punta a chiudere il match con un risultato non troppo penalizzante.

66' - Spilabotte e Borrelli per Befi e Rinaldi, Di Costanzo fa rifiatare Florio.

64' - Triplo cambio dell'Ischia: fuori Kikko Arcamone per Cibelli, Longo al posto di Padin e Patalano per Matteo Arcamone.

63' - GOL ISCHIA! Padin mette in ghiaccio la vittoria. Sull'ennesima e preziosa giocata di Simonetti, il centravanti si ritrova la sfera in area e non fallisce da due passi.

62' - Si è abbassato il ritmo della partita, il possesso resta alla capolista mentre il Toro è in difficoltà.

59' - Mazzella vola e disinnesca un cross velenoso di Arciello, ottima lettura dell'estremo difensore.

58' - OCCASIONE ACERRANA! Vicina alla rete la formazione granata, Pisani e Befi non riescono ad impattare da buona posizione.

57' - Qualche problemino fisico per Simonetti che può tranquillamente proseguire. Buonocore era pronto alla sostituzione con Cibelli.

56' - Affinito preleva Puzone per l'Acerrana, secondo cambio per gli ospiti.

55' - Accelerazione e dribbling per Ballirano sulla sinistra, traversone basso verso Padin: la difesa allontana la sfera.

53' - Va in gestione l'Ischia, mentre il Toro si gioca la carta Pisani al posto di Russo.

51' - Granata - oggi in maglia bianca - in evidente difficoltà: ci si attendeva una prestazione diversa per gli uomini di Di Buono.

49' - GOL ISCHIA! Simonetti è un furia, scappa sulla sinistra e imbuca per Padin: conclusione con la punta per l'attaccante che infila alle spalle di Munao sul primo palo. Gara virtualmente chiusa sull'isola.

48' - L'Acerrana cerca di approfittare di una rimessa in zona offensiva, il pallone però arriva a Padin abile a far salire i suoi e conquistare una punizione in uscita.

46' - Fischia Ambrosino di Nola, si riprende allo Stadio Mazzella!

15.33 - Le squadre rientrano in campo per la ripresa, nessuna sostituzione per i due allenatori.

45'+1' - Va in archivio il primo tempo, padroni di casa in vantaggio con le reti di Kikko Arcamone e Trofa.

45' - Un minuto di recupero!

43' - Giallo per Kikko Arcamone, prima sanzione del signor Ambrosino della sezione di Nola.

40' - GOL ISCHIA! Raddoppio dei gialloblù. Spaziale giocata di Simonetti che, dalla sinistra, pennella sul palo lontano: Trofa si fa trovare pronto all'appuntamento e insacca da pochi passi.

38' - Bolide di Matute dalla distanza, traiettoria alta rispetto allo specchio difeso da Munao.

36' - Simonetti non riesce ad indirizzare, non si concretizza un'altra manovra interessante degli isolani.

35' - OCCASIONE ISCHIA! Kikko Arcamone va vicino al raddoppio e alla doppietta personale con una conclusione dall'interno dell'area, Munao si oppone.

34' - Brutta palla di Florio per Mazzella, il portiere riesce a lanciare e non rischiare. Prova a reagire l'Acerrana dopo il vantaggio dei ragazzi di Buonocore.

32' - GOL ISCHIA! Si sblocca la partita sul suolo isolano. Azione corale dei gialloblù con Trofa che pesca Simonetti, servizio di prima per Kikko Arcamone che calcia da ottima posizione e buca Munao, tutt'altro che impeccabile nella circostanza, per il vantaggio locale.

31' - Grandissima giocata di Arciello su Matute, poi passaggio per De Angelis che scodella al centro: in scivolata, Chiariello si rifugia in angolo. Corner non perfetto e ripartenza dell'Ischia, Todisco riesce ad arginare il tentativo di lancio in favore di Simonetti.

28' - Richiamo verbale dell'arbitro nei confronti di Puzone per fallo su Simonetti. Sul prosieguo, Florio cerca l'iniziativa per l'inserimento di Simonetti: Munao legge e neutralizza. Discorso analogo sul versante opposto con Mazzella in anticipo su Befi.

26' - OCCASIONE ACERRANA! Buona opportunità per Carannante che prova ad impegnare Mazzella, l'estremo difensore è attento e si rifugia in angolo.

25' - Mancino di Trofa su passaggio di Florio direttamente da rimessa laterale, ancora l'Acerrana respinge.

23' - OCCASIONE ISCHIA! Sinistro di controbalzo di Kikko Arcamone su respinta della difesa avversaria, parabola larga. Si accende il match del Mazzella.

22' - OCCASIONE ACERRANA! Destro di Arciello su suggerimento dalla fascia, mira non precisa dal limite e sfera sul fondo.

20' - Simonetti si ritaglia uno spazio per il cross, Kikko Arcamone s'inserisce e va giù in piena area: il direttore di gara segnala un fallo di mano del centrocampista.

18' - Isolani che giocano prevalentemente a destra, a sinistra Simonetti è ben arginato dagli esterni granata. L'undici di Di Buono fa buona densità a protezione dell'area di rigore, Padin e compagni non riescono a trovare il varco giusto.

16' - OCCASIONE ISCHIA! Ecco la grande chance per la compagine locale. Cross di Florio, il pallone rimbalza in area: botta di Trofa e la difesa s'immola, negando la gioia al leader di Buonocore.

15' - Tanti errori di misura in questi primi quindici giri di lancette, non si registrano particolari occasioni da gol.

14' - Brutto pallone perso dall'Acerrana in impostazione, provvidenziale Taddeo in chiusura su Trofa.

12' - Arciello prova ad innescare Befi, l'attaccante viene steso ma il contatto è considerato regolare. Qualche protesta dalla panchina ospite, l'arbitro lascia proseguire.

10' - Ottima intensità al Mazzella, in una cornice di pubblico interessante: le due formazioni battagliano su ogni pallone in mezzo al campo.

9' - Corner che attiva Padin, l'attaccante duella con Todisco e Munao si ritrova la sfera tra i guantoni.

8' - Primo calcio d'angolo ottenuto dalla squadra di casa, Simonetti sul punto di battuta.

7' - I gialloblù muovono la sfera da sinistra verso destra: imbucata sulla corsia, ma il pallone termina sul fondo.

5' - Matute carica la botta dai trenta metri, pallone largo rispetto alla porta del Toro.

4' - Traversone di Florio dalla destra, traiettoria troppo lunga per Padin. Munao riprende con la rimessa.

3' - Guizzo di Padin su assistenza di Trofa, fa buona guardia la difesa di Di Buono. Rispondono gli ospiti con un contropiede disinnescato dalla retroguardia di casa.

2' - Ischia subito in fase di possesso alla ricerca della trama offensiva, Acerrana in contenimento e in attesa di ripartire.

1' - Iniziata la sfida dello Stadio Mazzella!

Le formazioni ufficiali

Ischia: Mazzella, Florio, Pastore, Chiariello, Ballirano, Arcamone M., Matute, Arcamone K., Trofa, Padin, Simonetti. A disposizione: Gemito, Di Costanzo, Cibelli, Patalano, Pesce, De Luise, Buono L., Longo, Buono S. Allenatore: Buonocore

Acerrana: Munao, Todisco, Taddeo, Arrulo, Puzone, Rinaldi, De Angelis, Russo, Befi, Carannante, Arciello. A disposizione: Giordano, Affinito, Di Zazzo, Borrelli, Suppa, Vitale, Porcaro, Pisani, Spilabotte. Allenatore: Di Buono

14.30 - Squadre in campo, pochi minuti al fischio d'inizio.

14.20 - A dirigere la gara sarà il signor Sabatino Ambrosino della sezione di Nola, coadiuvato dagli assistenti Alfonso Pepe di Nocera Inferiore e Lorenzo Martello di Torre del Greco.

Recupero della quattordicesima giornata per Ischia e Acerrana, le due squadre si affrontano per completare il girone d'andata del gruppo A di Eccellenza. Allo Stadio Mazzella va in scena il confronto tra l'Ischia, in lotta per la vetta della classifica, e l'Acerrana, con l'ambizione di chiudere in zona alta. La truppa di Enrico Buonocore arriva al match con certezze e intenzione di conquistare il vertice, la brigata di Vincenzo Di Buono risponde con una grande campagna acquisti di dicembre e con una rosa migliorata rispetto a qualche settimana fa. Lettori e lettrici di NapoliToday.it benvenuti alla diretta testuale del match.