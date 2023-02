RILEGGI IL LIVE - Coppa Italia Dilettanti - San Marzano-Acerrana 2-1: i blaugrana bissano la vittoria nel torneo

Squadra in casa

Squadra in casa San Marzano

21.45 - Il San Marzano, dopo la vittoria dello scorso anno, si conferma nella competizione: i blaugrana bissano il successo, battendo l'Acerrana nella gara dello Stadio Pinto. Prestazione di valore per entrambe le squadre, corrette e protagoniste di una partita spettacolare. Il vantaggio del Toro con l'eurogol di Spinola è ribaltato da Riccio e Marotta.

90'+7' - Game over allo Stadio Pinto di Castera: il San Marzano vince la finale, l'Acerrana va ko. Secondo successo consecutivo nella competizione per i blaugrana.

90'+5' - L'ultimo assalto dell'Acerrana non mette in difficoltà il San Marzano.

90'+4' - OCCASIONE SAN MARZANO! Punizione di Marotta da posizione laterale, Giordano vola e respinge.

90'+2' - Tarascio esausto, al suo posto Lettieri.

90'+1' - OCCASIONE SAN MARZANO! Tarascio serve Esposito che entra in area e calcia da posizione defilata, pallone sull'esterno della porta.

90' - Cinque minuti di recupero!

89' - OCCASIONE SAN MARZANO! Destro di Tarascio dai sedici metri, sfera fuori.

88' - Fuori Castagna, c'è Dentice in questo finale.

85' - Ultimi cinque minuti e poi recupero, il San Marzano tiene la palla distante dalla propria area. Il team granata non riesce a rendersi pericoloso dalle parti di Palladino.

82' - L'Acerrana spreca una buona occasione da calcio piazzato, poi qualche tensione con Rinaldi e mister Fabiano protagonisti.

81' - Giallo per Di Girolamo dopo un'entrata sul subentrato Pisani.

79' - Ultima carta dalla panchina per il Toro: Pisani jr. in campo, Ricci out.

77' - Scontro aereo in area tra Befi e Chiariello, lavoro extra per lo staff medico.

75' - Altra sostituzione per Fabiano, Chiariello fa rifiatare Riccio.

73' - Il San Marzano cerca di spezzare le manovre dell'Acerrana, non rapida nella circolazione. Da registrare due traversoni, entrambi neutralizzati dal portiere blaugrana.

72' - Destro di Carannante da posizione defilata, il tiro è largo e Palladino controlla senza problemi. Sul ribaltamento, clamoroso errore di lettura della difesa e Marotta non sfrutta l'occasione: Giordano torna e blocca.

71' - Borrelli fa spazio a Taddeo, alto cambio per mister Di Buono.

70' - Destro di Vitale dai venticinque metri, la parabola disegnata sfila fuori.

69' - Piena gestione del San Marzano che non ha mai rischiato dopo il vantaggio.

68' - Proteste di Tarascio, pronto ad involarsi: l'assistente segnala l'irregolarità nell'iniziativa del centrocampista.

66' - L'arbitro ferma ancora il gioco, staff medico in campo per Castagna.

65' - Cambio San Marzano: Fuori Prisco, spazio ad Esposito.

64' - OCCASIONE ACERRANA! Ricci mette in mezzo, Carannante non riesce ad agganciare e il pallone arriva a Todisco: il sinistro è impreciso.

63' - Vitale prende il posto di Arrulo, terza sostituzione per l'Acerrana.

62' - Punizione di Marotta col solito sinistro, Giordano tocca e respinge in angolo. Dal corner, svetta Tarascio che non trova il bersaglio.

60' - Tutto da rifare per l'Acerrana, da segnalare l'ammonizione per Marotta dopo essersi tolto la maglietta per l'esultanza.

58' - GOL SAN MARZANO! Marotta riceve sulla sua mattonella dopo una deviazione di De Angelis, controlla col mancino e infila sul palo lontano con un tiro a giro.

57' - Marotta prende il posto di Camara in casa San Marzano

56' - Non mancano gli errori in fase d'impostazione, partita improntata sulla tattica.

54' - Spinola non riesce a continuare, entra Spilabotte.

53' - Apertura di Di Girolamo sulla corsia mancina per Camara, lancio troppo lungo e pallone sul fondo.

51' - Molto bene Todisco in uscita, poi fraseggio con Carannante e De Angelis guadagna una rimessa laterale da posizione interessante. Rientra intanto Spinola.

50' - Qualche problema per Spinola che resta fuori per qualche minuto.

49' - Destro di Nuvoli, Arrulo si oppone: sulla ribattuta, Tarascio cerca una giocata complicata, la sfera termina fuori.

47' - Confermati gli uomini che hanno chiuso la prima frazione di gioco, nessun cambio al rientro dopo la pausa.

46' - Tutto pronto per la ripresa, alla battuta ci va il San Marzano.

20.33 - Frazione iniziale di spessore a Caserta, buon avvio dell'Acerrana che passa in vantaggio con la perla di Spinola. la risposta del San Marzano non si fa attendere con la rete di Riccio sugli sviluppi di un angolo: è 1-1 all'intervallo.

45+7' - Termina il primo tempo allo Stadio Pinto con una punizione larga di Ricci.

45'+2' - Ecco il cambio per l'Acerrana: Giordano entra al posto dell'infortunato Munao.

45' - Quattro minuti di recupero!

44' - La finale perde uno dei protagonisti: dopo il contatto con Camara, Munao non può continuare. Entra Giordano al suo posto.

43' - OCCASIONE SAN MARZANO! Tarascio fa correre Camara che si presenta a tu per tu con Munao: la conclusione termina alta.

41' - Proteste in casa blaugrana per un contatto in area su traversone di Camara: Prisco duella con i difensori granata, ma va giù e l'arbitro non prende provvedimenti. Poco dopo ci prova Velotti, Munao devia.

40' - Castagna scappa sulla sinistra e pennella al centro, la sfera termina sull'esterno della rete.

38' - Male Puzone in uscita, il San Marzano torna a premere e Borrelli deve chiudere in angolo. I guantoni di Munao sono sicuri sulla successiva battuta dalla bandierina.

36' - Camara salta Borrelli e lancia Prisco in profondità: passaggio lungo, Munao rinvia.

35' - Riprende il gioco, Ricci rientra e può continuare.

33' - Problemi fisici per Ricci, Tarascio manda fuori per permettere allo staff medico di entrare in campo.

32' - Dialogano Nuvoli e Tarascio in mediana, poi errore di misura al momento del passaggio sulla destra.

30' - Prima mezz'ora di gioco ormai in archivio, partita vivace e divertente a Caserta.

29' - Spinola allarga per Arrulo, male la lettura di un avversario: sul cross, la difesa allontana. L'azione prosegue, il destro di Spinola finisce sul fondo.

28' - OCCASIONE SAN MARZANO! Destro di Castagna da circa venti metri, la palla si perde sul fondo. Altra iniziativa della capolista del Girone B di Eccellenza.

27' - Possibile contropiede dei ragazzi di Fabiano con Prisco che serve Castagna, Ricci evita guai ai suoi con una puntuale chiusura.

25' - Rientra il numero 19, intanto continua ad esserci un ritmo alto.

24' - Si rialza Rinaldi che deve lasciare momentaneamente il rettangolo da gioco.

23' - Si ferma il gioco dopo un contatto aereo tra Prisco e Rinaldi, il calciatore in maglia bianca resta giù.

21' - OCCASIONE SAN MARZANO! Prisco impatta di testa su un angolo dalla destra, Munao controlla e blocca senza problemi.

19' - OCCASIONE ACERRANA! Destro secco da fuori di De Angelis, la sfera termina di poco fuori sul palo lontano. Ottima iniziativa del difensore-bomber.

18' - Bruttissima apertura di Armeno, intenzionato a scodellare in area: la giocata è maldestra e imprecisa.

17' - OCCASIONE ACERRANA! Lancio dalle retrovie, Di Girolamo legge male e Befi si avventa sul pallone: l'attaccante calcia da posizione defilata e manda sul fondo.

15' - GOL SAN MARZANO! Pareggio immediato di Riccio che approfitta del traversone da corner, sfrutta la prima ribattuta e deposita in rete con Munao che non può nulla.

14' - OCCASIONE SAN MARZANO! Cross di Velotti dalla destra, Prisco colpisce di testa e Munao vola per rifugiarsi in corner.

13' - Subito reazione per il San Marzano, con Castagna che lotta in area di rigore: l'attaccante va giù dopo un contatto, ma l'arbitro fa continuare. Sul prosieguo, i granata allontanano ancora la minaccia.

11' - GOL ACERRANA! Vantaggio dei granata con Spinola. Apertura di Ricci per Befi, la difesa si oppone: l'ex si coordina al volo e fulmina Palladino con una traiettoria meravigliosa.

10' - Sventagliata da destra di Riccio per Prisco, Munao legge e anticipa tutti in uscita.

8' - Subisce fallo Spinola, Nuvoli entra in modo irregolare: si riparte con una situazione da fermo.

7' - Sugli sviluppi del corner, Di Girolamo allontana. Ricci ci prova col sinistro, Palladino controlla senza problemi.

6' - Prima sortita offensiva per l'Acerrana con Todisco che arriva sul fondo e mette in mezzo, il pacchetto arretrato di Fabiano risponde presente. Poi, primo angolo conquistato dal Toro.

5' - Il San Marzano prova a far correre Camara, Borrelli è attento e chiude sul lato. Possesso per i blaugrana in questi primi minuti.

4' - Resta in proiezione offensiva la squadra di Fabiano: Armeno crossa per Prisco, la retroguardia di Di Buono smorza la giocata.

3' - Subito un rimprovero da parte del direttore di gara, Spinola richiamato per un intervento in netto ritardo.

2' - Il primo possesso è della squadra granata che muove la sfera da destra verso sinistra. Blaugrana subito pronti a strappare la sfera agli avversari. Il primo tiro è di Montoro dopo una respinta della difesa, il sinistro è largo.

1' - Inizia la partita allo Stadio Pinto, cornice di pubblico incredibile: i calciatori dell'Acerrana salutano i tifosi, poi foto sotto il settore dedicato ai sostenitori del Toro.

19.41 - Minuto di silenzio per ricordare Carlo Tavecchio, ex presidente della Federcalcio.

19.35 - Squadre in campo!

19.25 - Nell'occasione è stato designato anche il Quarto Ufficiale di gara: è il signor Mauro Tomei della sezione di Sapri.

19.20 - Casacca classica per il San Marzano che si schiera in tenuta blaugrana. Per l'Acerrana invece c'è la divisa bianca.

19.15 - Le formazioni ufficiali:

San Marzano: Palladino, Velotti, Riccio, Di Girolamo, Armeno, Nuvoli, Tarascio, Montoro, Prisco, Camara, Castagna. A disposizione: Ragone, Chiariello, Dentice, Casillo, Lettieri, Marzano, Marotta, Elefante, Esposito. Allenatore: Fabiano

Acerrana: Munao, Todisco, Ricci, Borrelli, Rinaldi, Puzone, De Angelis, Carannante, Arrulo, Spinola, Befi. A disposizione: Giordano, Affinito, Petrarca, Pisani V. Jr., Porcaro, Spilabotte, Taddeo, Vitale, Di Zazzo. Allenatore: Di Buono

19.00 - Il San Marzano è detentore del titolo, vittoria sulla Virtus Campania il 13 febbraio dello scorso anno: Velotti e Marotta ribaltano l'iniziale vantaggio biancorosso targato Porcaro.

18.50 - La finalissima è stata assegnata al signor Giosuè Ambrosino della sezione di Torre del Greco. Gli assistenti sono Mario Scala di Castellammare di Stabia e Carmela De Rosa di Napoli.

Atto finale della competizione, ultimo capitolo della Coppa Italia: l'Acerrana di mister Vincenzo Di Buono punta a riscrivere la storia, allo Stadio Pinto di Caserta c’è la corazzata San Marzano da superare. La squadra granata, dopo aver eliminato il Savoia in semifinale, è reduce da un buon momento di forma. Il pareggio sul rettangolo verde del Pompei ha confermato l'ottimo stato e le qualità tecniche del gruppo. Davanti però c'è la truppa blaugrana, attuale capolista nel Girone B di Eccellenza e con un margine di dieci punti sulla prima inseguitrice. Lettori e lettrici di NapoliToday.it benvenuti alla diretta testuale del match.