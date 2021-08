Ricorso Napoli per Osimhen, pronto un dossier di 22 pagine

"Nella giornata di martedì depositeremo ufficialmente il ricorso. Sono 22 pagine di dossier che comprendono anche i video delle immagini, i singoli frame ripresi da diverse angolazioni e non solo di questo episodio. Fra queste c'è anche il famoso caso di Immobile in Lazio-Inter e la manata a Vidal. Venne squalificato per solo una giornata più una corposa multa". Così il legale del Napoli, l'avvocato Mattia Grassani, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.com della presentazione del ricorso avverso alla squalifica per due turni inflitta a Victor Osimhen.

"Se c'è fiducia? Se abbiamo presentato il ricorso è perché crediamo possa andare in porto. In questi casi però può succedere di tutto. È una partita da tripla, può finire 1-0, 1-1 o 0-1, ma siamo fiduciosi", ha aggiunto l'avvocato Grassani.