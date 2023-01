Reclamo Angri-Portici: arriva la decisione della Terza Sezione della Corte Sportiva d’Appello

Reclamo respinto, sentenza confermata: sconfitta a tavolino e porte chiuse per l'Angri dopo la sospensione della sfida contro il Portici. È quanto stabilito dalla Terza Sezione della Corte Sportiva d'Appello in seguito al ricorso presentato dal club grigiorosso. È stata accolta, soltanto parzialmente, la riduzione della multa. Ecco quanto comunicato: "La Terza Sezione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale si è pronunciata in merito al ricorso proposto dalla società grigiorossa e difesa dall'avvocato Eduardo Chiacchio. È stato confermato quanto disposto in primo grado ad eccezione di un accoglimento parziale con riduzione dell'ammenda economica da 4000 a 2000 euro". Così il club napoletano: "È di pochi minuti fa la notizia della conferma, da parte della Corte Sportiva d'Appello, della vittoria a tavolino del Portici, rappresentata nel dibattimento dall'Avvocato Gaetano Aita, nella gara contro la Società U.S. Angri 1927".