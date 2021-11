Renica: "Quando si perde è sempre colpa di Insigne. Smettetela se volete bene a questa maglia"

"Quando si perde è sempre colpa di Insigne, quando si vince non è mai merito suo. Questo accanimento nei suoi confronti è assurdo, mi taccio se no inizio a offendere i tifosotti. Anche domenica, seppur con le sue difficoltà fisiche e morfologiche (campi pesanti e non perfetti lo limitano perché lui essendo un giocatore tecnico viene penalizzato), assist meraviglioso a Zielinski con gol e palla filtrante a Oshimen fantastica che poteva essere un altro gol". Così l'ex indimenticato difensore del Napoli dei due scudetti e della vittoria in Coppa Uefa, Alessandro Renica, ha commentato su Facebook la sconfitta degli azzurri in casa dell'Inter e le critiche al capitano Lorenzo Insigne per la prestazioni contro i nerazzurri.

"Con l'Inter per i numeri la difesa non ha funzionato, non l’attacco. Ora più che mai forza Napoli! Smettetela se volete bene a questa maglia", ha concluso l'ex azzurro.