La Recanatese è Campione d'Italia di Serie D: Giugliano battuto in finale ai rigori

Ultimo atto di una stagione incredibile. Così è stata presentata la sfida dello Stadio Comunale Stefano Lotti di Poggibonsi da Giovanni Ferraro alla vigilia. Il Giugliano, già sicuro della promozione in Serie C, si gioca il titolo di Campione d'Italia di Serie D 2021/22 contro la Recanatese. Finalissima della Poule Scudetto che sancirà la conclusione della lunga annata per entrambe le formazioni: marchigiani reduci dal successo in esterna sul Novera, Tigrotti in salute dopo la vittoria ottenuta in terra lombarda sul campo del Sangiuliano City.

Buona partenza per la squadra napoletana, ma il primo tempo resta inchiodato e senza occasioni nitide. Ci prova subito in torsione Ferrari, ma la girata è leggermente imprecisa e la sfera si perde sul fondo. Al 3' ancora l'attaccante stacca su un traversone di Zanon, questa volta il pallone finisce abbondantemente fuori. All'11' Boccia dialoga con un compagno sulla destra, si accentra e carica il mancino dall'interno dell'area: Urbietis blocca. Al 18' Giampaolo svetta su un passaggio alto di Sbaffo: il numero 9 si scontra con Baietti e la palla termina in rete. Il direttore di gara invalida la giocata per fallo in attacco. Al 22' un calcio piazzato battuto da Senigagliesi si spegne alto e non mette in difficoltà Baietti. Al 35' Biasiol deve compiere un grande intervento per limitare la giocata offensiva dei giallorossi, sul ribaltamento di fronte Ferrari non impatta bene su assistenza di Boccia. Si chiude così la frazione iniziale.

La partita si stappa ad inizio ripresa. Giampaolo salta la pressione degli avversari, entra in area e impegna Baietti da posizione defilata. La respinta di piede dell'estremo difensore innesca Senigagliesi che, a porta sguarnita, insacca per l'1-0. La risposta dei Tigrotti è immediata. Azione corale, Cerone libera Zanon che serve Scaringella al centro: la zampata dell'attaccante, lasciato solo, vale il tap-in e il pareggio. Dopo una fase di sostanziale stabilità a centrocampo, i gialloblù tornano alla carica con il subentrato Gomez che prova a creare qualche pericolo dalle parti di Urbietis. Al 71' bolide di Abonckelet dalla distanza, la mira è troppo alta. Al 76' l'estremo difensore di Pagliari neutralizza un tentativo di Cerone. Nel finale, i giallorossi restano in dieci per l'infortunio di Defendi: tuttavia, la superiorità numerica non premia i campani e la finale si decide ai calci di rigore.

Batteria dagli undici metri horror, numerosi errori da una parte e dall'altra. A festeggiare è la Recanatese che conquista il titolo di Campione d'Italia di Serie D per la stagione 2021/22: il cammino del Giugliano nella Poule Scudetto termina a un passo dalla gloria.

Il tabellino

Recanatese-Giugliano 3-2 d.c.r

Recanatese: Urbietis, Meloni (74' Alessandrini), Marafini, Pacciardi, Quacquarelli, Gomez (57' Grieco), Raparo, Ferretti (57' Minicucci), Sbaffo (83' Minnozzi), Senigagliesi, Giampaolo (70' Defendi). Allenatore: Pagliari

Giugliano: Baietti, Boccia, Biasiol (69' Kyeremateng), Poziello C., Mazzei, Zanon (60' Gomez), Ceparano (69' Oyewale), De Rosa, Cerone, Scaringella (60' Abonckelet), Ferrari (77' Poziello R.). A disposizione: Ammirati, Costanzo, Vivolo, Caiazzo, Gentile. Allenatore: Ferraro

Arbitro: Antonio Di Reda di Molfetta

Marcatori: 47' Senigagliesi (R), 52' Scaringella (G)

Ammoniti: Pacciardi (R)

Rigori: Minnozzi (palo), Poziello C. (parato), Senigagliesi (parato), Kyeremateng (palo), Grieco (gol), De Rosa (gol), Raparo (parato), Poziello R. (parato), Minicucci (gol), Cerone (alto)