Real Forio, pioggia di squalifiche e ammenda dopo il ko nel playout. Il vice-presidente Amato: "Renderò la piazza orgogliosa"

Non è stata una settimana semplice per il Real Forio. Il team isolano, dopo la sconfitta rimediata nel playout secco contro il Sant'Antonio Abate tra le mura amiche del Calise, ha dovuto salutare l'Eccellenza. Retrocessione in Promozione per la brigata biancoverde che è stata falcidiata dalle decisioni del Giudice Sportivo Territoriale. Ben tre squalificati (più uno per i giallorossi) per più giornate, multa di 1800 euro e porte chiuse nei prossimi due impegni casalinghi.

La nota integrale del Giudice Sportivo

"Il GST letto il referto ed il supplemento del DDG, dell’AA1 e AA2, rilevato che: – durante tutta la gara ed in particolare durante i tempi supplementari, sostenitori della Società REAL FORIO 2014 rivolgevano epiteti ingiuriosi, irriguardosi e minacciosi alla terna arbitrale; – a seguito della decisione del DDg di concedere al 47 minuto del 2^ tempo un calcio di rigore alla Società Sant’Antonio Abate 1971, sostenitori della Società Real Forio 2014, ubicati sul muro di cinta in corrispondenza dell’AA1, lanciavano sassi che fortunatamente non colpivano né il DDG e né l’AA1.A causa di tale atteggiamento della tifoseria della Real Forio 2014 il DDG era costretto a sospendere la gara per 5 minuti; – ristabilita la calma il gioco riprendeva regolarmente; – a fine gara, nell’uscire dal tdg la terna è stata accompagnata / scortata dal C.C. e da alcuni agenti della security i quali facevano da scudo alla terna contro i sostenitori della Società Real Forio 2014 che protestavano con veemenza; – in particolare vicino all’ingresso del tdg vi erano i calciatori Moccia Salvatore e Roghi Salvatore, entrambi della Real Forio 2014, precedentemente espulsi che con fare minaccioso cercavano di avvicinare il DDG e lo intimidivano con frasi minacciose; – una volta entrata nello spogliatoio la terna udiva che la porta dell’ingresso dello stesso veniva preso o a pugni o calci per cui , vista la situazione critica creatasi, per cercare di allontanarsi dall’impianto nel tempo più breve possibile, la terna evitò di farsi la doccia ; – la terna, una volta uscita dallo spogliatoio, constatò che vi erano molti sostenitori della società Real Forio 2014 nella zona antistante gli spogliatoi, dove era separata dai predetti solo da una recinzione, che minacciavano di gravi lesioni la terna e continuavano anche ad intimidirla, costringendola ad attendere ancora del tempo prima di lasciare l’impianto; – calmatasi per un attimo la situazione, la terna fu accompagnata dal Presidente della Real Forio 2014, da due addetti alla security, dal C.C. e dall’Organo tecnico arbitrale che hanno fatto da scudo fino alla strada; – nonostante tutto quanto detto, sempre alcuni sostenitori della Real Forio 2014 hanno colpito la terna con acqua lanciata contro ed inoltre vi era un sostenitore con un casco in mano che cercava ripetutamente di avvicinarsi alla terna per colpirla; – mentre la terna si trovava sulla strada, in attesa del taxi , il sostenitore precedentemente indicato, che aveva cercato di colpire con il casco la terna, messosi alla guida di una moto cercò di investire l’AA2 non riuscendoci; – una volta sopraggiunto il taxi, la terna fu accompagnata al porto dove si è cercò di acquistare i titoli di viaggio ma fu impedita a tanto a causa della presenza di diversi calciatori della Real Forio 2014, riconosciuti per aver preso parte alla gara; – in tale occasione fu riconosciuto il Sig Ronghi Salvatore, della Real Forio 2014, il quale minacciava di gravissime lesioni la terna; – il DDG richiese di nuovo l’intervento delle FF.OO.; – la terna una volta a bordo del traghetto è stata avvicinata da alcuni sostenitori della Real Forio 2014 che richiedevano spiegazioni.

PQM,

per tutto quanto sopra riportato, delibera :

A) di comminare l’ammenda di euro 1800,00 alla Società Real Forio 2014 per responsabilità oggettiva circa il comportamento dei propri sostenitori;

B) di infliggere la squalifica per n. 2 giornate al calciatore Moccia Salvatore, della Società Real Forio 2014;

C) di infliggere la squalifica per n. 4 giornate al calciatore Roghi Salvatore, della Società Real Forio 2014;

D) di infliggere la squalifica per n. 5 giornate al calciatore Castaldi Giuliano, della Società Real Forio 2014;

E) di infliggere la squalifica per n. 2 giornate al calciatore Rizzo Luigi, della Società AC Sant’Antonio Abate;

F) di disporre che le prossime due gare casalinghe della Società Real Forio 2014 siano disputate a porte chiuse. Per gli altri eventuali provvedimenti disciplinari, si rimanda a quanto sotto riportato".

Le parole del vice-presidente Amato

Il vice-presidente Luigi Amato ha rotto il silenzio degli ultimi giorni con alcune dichiarazioni: "Renderò Forio ed i foriani orgogliosi dei propri colori. C'è chi la chiama passione, chi la chiama follia, chi lo chiama amore... Per me il calcio è un condensato di tutti questi elementi elevati all'ennesima potenza. Le emozioni positive e negative che questo sport può darti sono difficili da spiegare a chi vede il calcio come una semplice partita dove 22 persone provano a contendersi una palla cercando di fare goal. Il calcio che intendo io non perde mai, perché ti dà emozioni tali da farti sentire 'maledettamente' bene o male, ma in entrambibi casi ti fa sentire vivo e soprattutto ti fa ribollire l'anima ed il cuore. Le vittorie insegnano tanto, ma le sconfitte di più. E oggi più di ieri sono convinto ed orgoglioso di aver accettato il progetto Forio e di essere stato accettato dai foriani come uno di loro. Io del Forio sono un ultrò prima di essere il presidente. E quindi farò tutto il possibile per rendere Forio ed i foriani orgogliosi dei loro colori, perché... NOI TENIM O SANG TUR".