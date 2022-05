Il Real Forio perde il playout e retrocede: "Ringraziamo i tifosi, ci dispiace non aver raggiunto l'obiettivo"

Il gol di Montuori nell'extra-time gela lo Stadio Calise e condanna il Real Forio. Il playout del Girone B di Eccellenza premia il Sant'Antonio Abate che vince di misura sul manto erboso isolano e manda gli uomini di Flavio Leo in Promozione. Una retrocessione, a tratti, inaspettata per i biancoverdi che, tramite i canali ufficiali, si sono detti dispiaciuti e hanno ringraziato la piazza per il supporto costante nel corso della stagione:

"Ci dispiace. Il giorno dopo, a freddo, è ancora più difficile trovare le parole giuste. Probabilmente non ne esistono di adeguate per raccontarvi l'amarezza ed il dispiacere provato. Il calcio, purtroppo, ha anche momenti così. In questo momento, però, volevamo, con il cuore in mano, ringraziare tutti i nostri meravigliosi tifosi ed appassionati per il sostegno e l'amore ricevuti ieri e nel corso dell'intera stagione. Siete stati la nostra forza, la nostra voce, e in alcuni momenti il nostro cuore pulsante. Ci dispiace profondamente non esservi riusciti a regalarvi l'obiettivo prefissato".