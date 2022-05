Real Forio, mister Monti: "Stagione difficile per le isolane, vogliamo risalire la china. Ripescaggio? C'è l'eventualità"

È stato annunciato dalla società qualche giorno fa. Dopo la parentesi di Flavio Leo, il Real Forio ha deciso di affidare la panchina a Giuseppe Monti. Il tecnico è intervenuto ai microfoni del club per la presentazione di rito. Diversi gli argomenti trattati dal nuovo mister: dalla sua idea di calcio alla possibilità del ripescaggio. Ecco quanto raccolto:

"Da tanto tempo lavoro sull'Isola, per allenare devo farlo qui. Sono contentissimo perché c'è una buona società a Forio che vuole riscattarsi dall'ultima annata. C'è tutta la volontà per cercare di risalire la china vista la stagione nera per le squadre isolane: sono retrocesse Real Forio, Barano, Lacco Ameno, Procida. Non è stato un anno entusiasmante. Il presidente in dieci minuti mi ha dimostrato di avere la voglia di riscattarsi. Spero di riuscire a costruire una squadra che possa competere in entrambe le categorie. Ripescaggio? La speranza c'è, il Real Forio dovrebbe essere secondo in graduatoria dopo il Faiano. A luglio, se dovessimo essere ripescati, saremmo tutti più contenti. In quel caso bisognerà fare solo qualche ritocco alla rosa, una buona base bisogna già averla. Vorrei calciatori con determinate caratteristiche, a me piacerebbe avere un gruppo di elementi isolani per la maggior parte. Per il mio modo di vedere il calcio, valuto diverse situazioni: mi piace cercare giocatori in determinati ruoli con le qualità che prediligo. Ho le idee chiare. Sono qui da cinque giorni, ho fatto decine di telefonate per reperire quello che mi serve. Esistono, però, delle difficoltà non solo sul piano economico: c'è anche la difficoltà di ragazzi di arrivare sull'Isola. L'anno scorso ho visto calciatori interessanti, tuttavia ci sono le pretendenti. Playout? Forio sfortunato, ma le gare secche sono sempre contraddistinte da episodi. Vogliamo fare un campionato da vertice per risalire. Con l'eventuale ripescaggio e un po' di buona sorte, spero che la squadra che ho in mente potrà giocarsela anche in Eccellenza".