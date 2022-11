Monti non è più l'allenatore del Real Forio. In attacco c'è la firma di Valentino

Un doppio comunicato ufficiale in casa Real Forio. Il giorno dopo la sconfitta nel derby con l'Ischia, il club biancoverde ha annunciato la separazione da mister Giuseppe Monti: "Il Real Forio 2014 comunica che Giuseppe Monti non è più l'allenatore responsabile della prima squadra. A mister Monti un ringraziamento per il lavoro svolto fino ad oggi, con grande professionalità ed umanità, e l'augurio di un futuro ricco di soddisfazioni". Deciso, dunque, l'addio dopo un avvio di campionato non esaltante. Annunciato, inoltre, il tesseramento dell'attaccante Marco Valentino, già sceso in campo nella sfida di marca isolana: "Marco Valentino è un nuovo giocatore biancoverde! Attaccante (un metro e settantotto centimetri per un peso di 80 kg), Valentino è nato nel 2003 e rientra nella categoria under. E’ un giocatore di prospettiva ed in grado di ricoprire più ruoli nel reparto avanzato. Cresciuto nelle giovanili del Frosinone, ha ben presto firmato per la Casertana. Dopo l’esperienza formativa alla Mariano Keller, Valentino si trasferisce a Prato dove gioca con la maglia del Jolly Montemurlo. Nel corso di questa esperienza, il nome di Valentino finisce sul taccuino degli osservatori del Cagliari che lo conducono in Sardegna. Nel campionato 2020-21 Valentino è al Pontedera dove conferma le sue qualità. La scorsa stagione, invece, il volto nuovo biancoverde l’ha iniziata con il Cassino e conclusa con l’Aurora Alto Casertano (Serie D)".