Il Real Forio annuncia il nome del nuovo Direttore Generale: si tratta di Giuseppe Caruso

Una scottante retrocessione maturata sul campo e l'obiettivo di programmare il futuro per agguantare l'Eccellenza. Il Real Forio, dopo il pesante ko del Calise contro il Sant'Antonio Abate e il saluto alla categoria, sta lavorando in vista della prossima stagione sportiva. Con un comunicato apparso sui canali ufficiali, il club ha annunciato una figura nuova nella dirigenza: si tratta del Giuseppe Caruso nel ruolo di Direttore Generale. Questa la nota:

"Il Real Forio 2014 informa organi di informazione ed appassionati di aver raggiunto un accordo con Giuseppe Caruso, il quale ricoprirà il ruolo di Direttore Generale. Caruso è una figura di spicco del panorama calcistico e profondo conoscitore della realtà ischitana. Da oggi il neo Dg biancoverde metterà esperienza e competenza a disposizione del club presieduto da Michele D’Ambra. Per Caruso si tratta di un ritorno a casa. La sua esperienza nel mondo del calcio a 11 è legata a doppio filo ai colori biancoverdi. Il neo Dg, foriano Doc, era presente quando il Real Forio venne alla luce (nelle due stagioni dal 2014 al 2016 Caruso ha ricoperto il ruolo di Direttore Tecnico). Il legame con la squadra calcistica foriana parte ancor prima: la prima esperienza, infatti, con i colori biancoverdi risale al 2002 – 03, quando Caruso figura nella dirigenza dell’A.c. Forio che, sotto la guida di Impagliazzo, vince il campionato di 1° categoria ed entra nel cuore dei tifosi. E’ il primo di otto anni che vede Caruso stabilmente impegnato nel mondo biancoverde. In epoca più recente (2017), il neo Dg biancoverde è stato tra i fondatori della Virtus Libera Forio, compagine di calcio a 5 foriana che, in appena cinque anni di vita, è giunta sino alla C1".

Prime dichiarazioni per Caruso: "Ci sono tutti i presupposti per fare un ottimo lavoro, ho trovato tanta voglia di riscatto dopo un’annata sfortunata e la passione e la determinazione di Luigi Amato non si possono spiegare a parole, sono uniche e meritano il mio massimo impegno. Ritengo che con tutte queste componenti sarà più difficile sbagliare. La società ha le idee chiare e siamo già al lavoro per dare ai nostri tifosi le soddisfazioni che meritano e li renderemo orgogliosi della loro squadra. Ringrazio tutta la società per la fiducia che hanno riposto in me, con l’avv. Giuseppe Di Maio, Luigi Esposito e Antonio Milanese ci conosciamo da anni e sanno come lavoro ed è anche grazie a loro che io oggi sono qui, insieme faremo grandi cose".

A presentare la prima operazione della stagione 2022/23 è il Vicepresidente Luigi Amato: "Siamo tutti molto contenti di poter accogliere Giuseppe Caruso nella società biancoverde; la sua competenza e la conoscenza del mondo calcistico sono per noi motivo di fiducia e rappresentano, al tempo stesso, una garanzia. Come Vicepresidente sono davvero entusiasta: Caruso era un mio pallino sin dall’anno scorso e finalmente sono riuscito a convincerlo a sposare il progetto biancoverde. Peppe sarà il Direttore Generale e curerà gli aspetti organizzativi del Real Forio".