Il Real Forio conferma Leo in panchina: "Soluzione più valida per il prosieguo della stagione"

Una sconfitta pesante tra le mura amiche del Calise e una posizione di classifica che resta complicata. Per il Real Forio sono state giornate delicate dopo il ko con l'Albanova che ha certificato la terzultima piazza. Il club biancoverde, nelle ultime ore, si è riservata la scelta di riflettere sulla posizione dello staff tecnico. E la decisione è arrivata: si continuerà con Flavio Leo in panchina. Il tecnico è stato confermato dal sodalizio isolano che ha così commentato: "All’esito di una attenta ed approfondita analisi, il Real Forio 2014 ritiene di proseguire il rapporto, relativo alla guida tecnica della prima squadra, con l’allenatore Flavio Leo e lo staff tecnico. Tale soluzione è, senza dubbio, la più valida per il prosieguo della stagione e per il perseguimento dell’obiettivo prefissato. La società ha tratto spunto dalla pausa di riflessione assunta nelle ultime ore per compattarsi ulteriormente, concentrarsi ancor di più sul lavoro quotidiano e sulla coesione interna, per trovare, insieme a tutte le proprie componenti, l’inversione di rotta da tutti auspicata".

Il Vicepresidente Luigi Amato ha dichiarato: "Il “nuovo” mister del Real Forio è Flavio Leo. Non a caso uso la parola “nuovo”: con tale termine rappresento che da oggi si azzera tutto quanto verificatosi, che tra l’altro è stato nulla di più di un semplice confronto. Flavio Leo è l’allenatore migliore per guidare la prima squadra in questo finale di stagione: conosce alla perfezione l’ambiente ed ha scelto lui i giocatori, uno ad uno. Mister Leo è l’unico che può tirare fuori il Real Forio dalla situazione in cui si trova. E noi tutti crediamo fermamente nella salvezza. Ne sono sempre stato convinto e lo sono ancor di più dopo essermi confrontato con la squadra: siamo compatti e decisi a raggiungere il nostro obiettivo. Esiste solo la salvezza ed il bene del Real Forio. Quella di oggi la posso definire senza mezzi termini una rinascita".