Il Real Forio annuncia l'allenatore della prossima stagione: panchina affidata a Giuseppe Monti

Un nuovo volto nel ruolo di Direttore Generale, annunciato ieri dal club con un comunicato ufficiale. Oggi si concede spazio a un altro ingresso nel Real Forio. E si tratta del tecnico che dovrà guidare i biancoverdi nel prossimo campionato di Promozione e tentare l'aggancio all'Eccellenza dopo la retrocessione di alcune settimane fa. Il mister che siederà sulla panchina isolana sarà Giuseppe Monti: "Il Real Forio 2014 comunica di aver raggiunto una intesa con Giuseppe Monti, al quale viene affidata la guida tecnica della Prima Squadra per la stagione 2022-23. Allenatore carismatico e dai grandi valori morali e tecnici, mister "Billone" Monti ha accumulato nell'arco della sua carriera grande esperienza sia calcando il rettangolo verde come calciatore, sia accomodandosi, successivamente, in panchina".

La carriera del nuovo allenatore del Real Forio: "Da giocatore mister Monti è legato senza dubbio ai colori gialloblù, in primis dell'Ischia Isolaverde e, poi, di Juve Stabia e Giugliano, compagini con le quali totalizza ben oltre 300 presenze tra i professionisti. Lunga e prestigiosa anche l'esperienza da allenatore, con numerosi trofei vinti. Tra i tanti, vanno ricordati, per brevità, i successi col Pianura della famiglia Cafasso, la finale di Coppa Campania raggiunta con il Gragnano (sconfitto dall'Ischia), la promozione in Eccellenza, con successiva salvezza, alla guida del Barano e le recenti soddisfazioni con la maglia dell’Ischia Calcio, con la quale mister Monti ha conquistato dapprima (stagione 2019-20) la promozione in Eccellenza e, nella annata successiva, è arrivato ad un passo dalla Serie D, sempre con i gialloblù, giocando la finale play off (nella quale si impose la Mariglianese)".

Il Vicepresidente Luigi Amato commenta la novità tecnica in casa biancoverde: "La società ha ritenuto opportuno, al fine di dare una scossa all'ambiente, cambiare la guida tecnica. La scelta è ricaduta su mister Monti, il quale rappresenta garanzia di competenza ed esperienza. Formulo un grande in bocca al lupo a mister "Billone", al quale do il benvenuto nella grande famiglia biancoverde, con l'augurio di poter riportare il Real Forio dove merita. Ringrazio mister Flavio Leo per la passione, l'impegno e la competenza con cui ha guidato il Real Forio. Purtroppo una molteplicità di episodi ed una buona dose di sfortuna hanno condizionato la scorsa stagione, conclusasi con una amara ed immeritata retrocessione. La fiducia e la stima della dirigenza, nella sua totalità, nei confronti di mister Leo, però, resta assolutamente immutata, non a caso siamo al lavoro per continuare, anche nella prossima stagione, a mettere al servizio del Real Forio la competenza e le conoscenze tecniche e tattiche di mister Leo. Anche in un ruolo diverso, la presenza di mister Flavio Leo nella grande famiglia biancoverde sarebbe per noi molto importante e consentirebbe al Real Forio un notevole passo in avanti nel proprio percorso di crescita".

A dare il benvenuto a mister Monti anche Giuseppe Caruso, nuovo direttore generale del Real Forio: "Da parte mia un grande benvenuto a mister Billone Monti il quale non ha bisogno di presentazioni: il curriculum e l’esperienza sono la sua copertina, i contenuti li conoscono tutti e serviranno non solo alla squadra ma a tutto l’ambiente per crescere ulteriormente. Flavio (mister Leo ndr) purtroppo con la retrocessione ha pagato il conto per tutti, l’esperienza e il carisma del Billone serviranno a non farci commettere gli stessi errori. Parlando con lui ho intravisto lo spirito “SANG E TURK” che servirà a tutto l’ambiente per vendere cara la pelle e portare a casa gli obbiettivi che si è preposta la società".