La squadra napoletana vince in trasferta e continua a sognare. In campo anche i cugini Cannavaro

Continua la corsa del Real Casalnuovo. La matricola granata, in lotta per la zona playoff, ha battuto anche la Gioiese a domicilio e ha scavalcato la LFA Reggio Calabria in classifica. La squadra di mister Raffaele Esposito, che ha rafforzato concetti e identità nel corso delle partite, si è imposta sul terreno di gioco del fanalino di coda, in una trasfera insidiosa contro una formazione avversaria composta da tanti giovanissimi. Con qualità ed esperienza, il Toro si è assicurato il terzo risultato utile consecutivo e la seconda vittoria di fila, con i gol di Sarno al 39’ e di Dicorato al 70’. Nel finale di match in campo anche i due cugini Cannavaro, Andrea e Manuel. Il primo, in rosa dallo scorso settembre, ha preso il posto di Sgambati all’89’. Il secondo, ingaggiato lo scorso 6 gennaio e al debutto con la casacca granata, si è ritagliato uno spezzone di gara dall’82’. Stop per l’altra napoletana del girone, il Portici: lo scontro diretto del San Ciro contro il Locri si è chiuso con il risultato di 3-1 per gli ospiti.