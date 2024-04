Real Casalnuovo ko nello scontro diretto, la LFA Reggio Calabria vince di misura

La LFA Reggio Calabria batte il Real Casalnuovo nello scontro diretto ed espugna lo stadio Iorio: successo esterno per la formazione di Trocini che supera di misura la brigata di Esposito. La prima occasione della partita è degli ospiti. Rimessa laterale di Cham, Barillà ci prova di testa ma Rossi interviene e manda in angolo. La formazione amaranto resta in proiezione offensiva e torna a farsi vedere nell’area napoletana, il Toro risponde con una conclusione di Bucolo da fuori al 19’ ma Martinez neutralizza. A metà primo tempo Sosa riceve e calcia in girata, Adejo rischia nella circostanza e l’azione poi sfuma. Al 30’ Carnevale controlla palla al vertice alto dell’area e scarica il destro, il portiere si rifugia in corner. Passano nove minuti e i campani sfiorano il vantaggio con Sarno che, innescato in profondità da Reginaldo, tenta di sorprendere Martinez in uscita ma il pallonetto termina oltre la traversa. Gli ultimi squilli del primo tempo sono di Pinna da una parte e di Provazza dall’altra, le formazioni rientrano negli spogliatoi sul risultato di parità. Al rientro in campo altra chance per il classe ’03 che di testa, da ghiotta posizione, spedisce sul fondo. Al 59’ Porcino conquista il pallone a metà campo e fa correre Provazza, il numero 20 serve Perri che appoggia per Barillà: il mancino di quest’ultimo si spegne di poco sul fondo. Al 76’ si sblocca il risultato allo stadio Iorio. Sugli sviluppi di un corner battuto da Perri, Girasole anticipa Rossi e il pallone resta in area: Barillà impatta e regala il vantaggio alla sua squadra. Nel finale il Real Casalnuovo preme alla ricerca del pareggio, ma il risultato non cambia più.

Il tabellino

Real Casalnuovo: Rossi, Sosa (86’ Ruggiero), A. Cannavaro (69’ Castellano), Croce, Piga, Bucolo, Carnevale, Pinna (80’ Vivacqua), Dicorato, Sarno, Reginaldo (69’ Pezzi). A disp.: Viola, Camorani, M. Cannavaro, Sgambati, Caropreso. All.: Raffaele Esposito

LFA Reggio Calabria: Martinez, Martiner, Girasole, Adejo, Cham, Mungo (80’ Belpanno), Barillà (86’ Zanchi), Perri, Provazza (73’ Lika), Bolzicco (61’ Rosseti), Renelus (56’ Porcino). A disp.: Velcea, Ingegneri, Zucco, Marras. All.: Bruno Trocini

Arbitro: Buzzone di Enna

Marcatore: 76’ Barillà

Ammoniti: Provazza, Cannavaro