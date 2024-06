Napoli, Raspadori già guarda al futuro: "Ho sentito Conte, voglio fare un'annata da protagonista"

"Conte mi ha chiamato. Non l'ho ancora conosciuto di persona e non siamo ancora entrati in certi discorsi. Il mio obiettivo è quello di fare un'annata da protagonista e avere continuità. Ora, però, è presto per parlarne e sono concentrato sull'europeo". Così l'attaccante del Napoli Giacomo Raspadori ha parlato in conferenza stampa, dal ritiro della Nazionale, anche del suo futuro.

"Questo Europeo me lo sto giocando al massimo, come ho sempre fatto e come ognuno dei 26 giocatori che è qui in Germania cerca di fare. L'obiettivo è mettere in difficoltà il mister nelle scelte, anche se lui è ovviamente dalla nostra parte. Noi dobbiamo rendere in allenamento in più possibile. Essere un centravanti di struttura non è un requisito fondamentale, anche se può essere un valore aggiunto. A volte può essere utile avere qualcuno fisico per giocare palle alte in area, ma si può benissimo avere un attaccante che viene fuori con qualcuno che da dietro va a occupare lo spazio. L'obiettivo è quello di ritagliarmi più spazio possibile. Non posso più considerarmi un giovane. Rispetto a tre anni fa, quando era di fatto la mia prima convocazione in Nazionale, sono molto più maturo dal punto di vista calcistico e consapevole dei miei mezzi", ha aggiunto l'azzurro.

Spalletti

"Il mister trasmette carica in ogni istante, sia dal punto di vista tecnico-tattico che motivazionale. Il tempo a disposizione rispetto a un club è minore, ma il mister cerca di imprimere il suo credo: noi dobbiamo essere bravi ad assimilare il più possibile", ha concluso Raspadori.