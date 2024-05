Paura per Lobotka, rapinatori tentano di entrare nella sua abitazione

Il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka è stato vittima di una tentata rapina avvenuta a Varcaturo, dove risiede. Come si legge nell'articolo di Cronache di Napoli il calciatore era in casa quando i malviventi hanno tentato di fare irruzione nell'appartamento e avrebbe già denunciato tutto alle forze dell'ordine.

Per fortuna gli autori del tentato raid non sono riusciti a portare via nulla dalla villa di Lobotka. Quest'ultimo tra pochi giorni andrà in ritiro con la nazionale della Slovacchia per i Campionati Europei di Germania 2024.