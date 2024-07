Calciomercato Napoli, dopo Spinazzola ufficiale anche Marin: la formula dell'affare

Giornata di ufficialità in casa Napoli. Dopo aver annunciato l'arrivo di Leonardo Spinazzola e la permanenza del capitano Giovanni Di Lorenzo, il club partenopeo ha ufficializzato anche l'acquisto di Rafa Marin.

Il difensore spagnolo sbarca all'ombra del Vesuvio a titolo definitivo dal Real Madrid. Come di consueto è arrivato il tweet di benvenuto di Aurelio De Laurentiis, così come quello del profilo ufficiale della Ssc Napoli.

Rafa is proud to be one of us!



? #ForzaNapoliSempre | #ProudToBeNapoli | #WelcomeRafaMarín pic.twitter.com/htiFb7A9nD