Buongiorno, Marin, Spinazzola più il ritiro: inizia una settimana importante per il Napoli

Dopo aver svelato la nuova maglia da gioco "home", il rebranding del logo e aver lanciato la campagna abbonamenti, per il Napoli è arrivato il momento del 'campo'.

Mentre la dirigenza perfeziona gli ultimi dettagli per consegnare ad Antonio Conte il primo tris di acquisti, Rafa Marin, Spinazzola e Buongiorno, martedì mattina si riapriranno le porte del centro tecnico di Castel Volturno per visite mediche e test atletici prima della partenza per Dimaro Folgarida, dove giovedì prenderà il via la prima parte del ritiro estivo.

La comitiva azzurra partirà per il Trentino giovedì mattina in aereo, direzione Verona, per poi essere trasferita in pullman in Val di Sole. Nel pomeriggio, alle 17.30, prevista la prima seduta di allenamento allo stadio di Carciato.