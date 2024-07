Napoli, a Castel Volturno inizia ufficialmente la nuova stagione: Osimhen tra i primi ad arrivare

Inizia oggi ufficialmente la nuova stagione del Napoli 2024/2025. Gli azzurri si sono radunati a Castel Volturno per una giornata di visite mediche e test atletici, in vista della partenza per il ritiro di Dimaro in programma giovedì mattina.

Tra i primi ad arrivare - come riferisce Sky Sport - Victor Osimhen. Presente anche il neo arrivo Leonardo Spinazzola, che nella giornata di lunedì ha sostenuto le visite mediche a Roma presso Villa Stuart.

Il programma del ritiro di Dimaro

Per il tredicesimo anno Dimaro Folgarida ospiterà il ritiro precampionato della Ssc Napoli dall'11 al 21 luglio 2024. La squadra svolgerà gli allenamenti a porte aperte con ingresso gratuito presso lo stadio di Carciato.

Durante il ritiro sono previsti come sempre altri momenti di incontro con i tifosi, come le sessioni di autografi al fan village dopo gli allenamenti, gli eventi serali tra i quali l’incontro del pubblico con 4 giocatori azzurri, la presentazione ufficiale della squadra e l’incontro con mister Conte.

L'arrivo in Trentino è previsto per il pomeriggio di giovedì 11 luglio. Sabato 13 ci sarà la conferenza stampa del tecnico Antonio Conte presso il teatro comunale.

Domenica 14 quattro giocatori incontreranno i tifosi sul palco in piazza Madonna della Pace. E' fissata, invece, per martedì 16 la prima amichevole contro l'Anaune Val di Non. Doppio appuntamento mercoledì 17 con la conferenza stampa di un calciatore e una serata di intrattenimento e cabaret in piazza.

Giovedì 18 incontro in serata con il mister Antonio Conte più lo staff tecnico. Venerdì 19, invece, è prevista la consueta presentazione della squadra in piazza. Sabato 20 secondo test amichevole con il Mantova e nuova serata d'intrattenimento. Domenica 21 il sipario calerà con la partenza della squadra.