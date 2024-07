Napoli, primo giorno di raduno a Castel Volturno: gli azzurri impegnati nei test fisici | VIDEO

E' iniziata ufficialmente la stagione del Napoli 2024/2025. Gli azzurri si sono ritrovati presso il centro tecnico di Castel Volturno nella mattinata di martedì, agli ordini del nuovo allenatore Antonio Conte, per sottoporsi a test fisici in vista della partenza per il ritiro di Dimaro in programma giovedì.

Tra i primi ad arrivare Victor Osimhen, apparso tra i più sorridenti. Il club partenopeo ha pubblicato sui social un video riassuntivo con le immagini migliori del primo giorno di raduno.