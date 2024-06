"Se a 40 anni gioco ancora, lo devo alla mentalità che mi ha trasmesso Conte"

"Se a quarant’anni gioco ancora lo devo alla mentalità che mi ha insegnato Antonio Conte. Ho avuto il mister e so come lavora. Lui è uno che ti fa lavorare tanto ma le partite le fai con le 'sigarette in bocca', perché in partita hai le gambe libere". A parlare a Radio Kiss Kiss Napoli è Reginaldo Ferreira da Silva, oggi attaccante del Real Casalnuovo ed ex calciatore di Antonio Conte ai tempi di Siena.

Gli aneddoti

"Ricordo che eravamo in ritiro punitivo a Messina, e io feci 24 ore di volo dal Brasile per tornare in Italia e non mi aspettavo di dover fare subito tutto il lavoro tosto. Mi ero presentato comunque già allenato in Brasile. Mi aspettavo un lavoro più leggero, ma lui invece mi fece fare blocchi ulteriori per raggiungere la soglia degli allenamenti. Protestai e Conte mi mandò subito sotto la doccia ed io non lo volevo vedere più. Poi Perinetti e Faggiano riuscirono a farmi ragionare e ricucimmo lo strappo. L’anno dopo lo incontrai come avversario quando era alla Juventus e ci salutammo con affetto. Mi diede anche tantissimi consigli, perché come persona è eccezionale", racconta Reginaldo.