Calciomercato, l'indiscrezione da Torino: "Il Napoli lo scorso 29 giugno ha preso informazioni su Rabiot"

Antonio Conte starebbe accarezzando l'idea di portare Adrien Rabiot al Napoli. Il centrocampista francese è attualmente libero sul mercato a parametro zero, dopo essersi svincolato lo scorso 30 giugno dalla Juventus. Al momento un accordo per una permanenza sotto la Mole tra l'ex Psg e il club bianconero non è stato ancora raggiunto.

A riferire l'indiscrezione circa un presunto interesse degli azzurri nei confronti del classe 1995, è stato il giornalista di Telelombardia e TopCalcio24 Luca Momblano parlando a Juventibus: "Il Napoli è la squadra più 'fresca' di tutte su Rabiot. Conte e Deschamps si sono parlati. Il Napoli lo scorso 29 giugno è andato dritto a prendere informazioni su Rabiot. Negli ambienti c’è l’impressione che ci sia già uno strappo tra il calciatore e la Juve e non solo uno stallo. Poi la società bianconera dice che attende una risposta dal francese. Quando finirà di giocare gli Europei, risponderà".