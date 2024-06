Serie A 2024/2025, il Napoli di Conte seconda favorita alle spalle dell'Inter secondo i 'bookies'

Nonostante il decimo posto in classifica nell'ultimo campionato, il Napoli di Antonio Conte è la seconda squadra favorita, al pari della Juventus, per aggiudicarsi la Serie A 2024/2025 per i 'bookmakers'. E' quanto riporta l'agenzia 'Agimeg'.

Una vittoria del tricolore da parte degli azzurri è quotata a 5.50, così come quella dei bianconeri. Grande favorita, neanche a dirlo, è l'Inter campione d'Italia in carica, a quota 1.70.

Giù dal podio c'è il Milan del nuovo corso Fonseca (7.50), seguito dall'Atalanta a quota 20. Più attardate le squadre capitoline, con la Roma a 25 e la Lazio a 50.

A chiudere il lotto delle 'big' ci sono Fiorentina e Bologna, che sarà impegnato in Champions League quest'anno, a quota 100.