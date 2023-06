Quarto Afrograd, incontro con l'amministrazione comunale: "Progetto nato dalla fusione di due realtà con gli stessi ideali"

Il Quarto Afrograd guarda già al prossimo campionato di Eccellenza. La società, fondata dall’unione di Napoli United e Quartograd, questa mattina è stata accolta dall’amministrazione comunale per dare il via al progetto: “Un nuovo capitolo della nostra storia ha inizio. Questa mattina, presso il Comune di Quarto e alla presenza del Sindaco Antonio Sabino, è andata in scena la conferenza stampa di presentazione del Quarto Afrograd. La nascita di Quarto Afrograd è il risultato di una collaborazione unica tra due realtà di calcio popolare che condividono gli stessi ideali e che hanno deciso di unire le forze per creare una nuova realtà che porterà avanti i valori di antifascismo e antirazzismo attraverso lo sport. La presenza del comune flegreo testimonia l'importanza che questa squadra ha per la nostra comunità e per i valori che rappresenterà come prima squadra del paese nel prossimo campionato regionale di Eccellenza 2023/2024”.