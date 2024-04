Victor "Air" Osimhen: quanto è saltato in alto per segnare al Monza (e la speciale classifica)

Un volo incredibile, a 2.23 metri d'altezza. Al 55mo minuti di Monza-Napoli Victor Osimhen è andato letteralmente in cielo ad impattare di testa il pallone e pareggiare il match, segnando il primo gol della poi vittoriosa rimonta azzurra.

La marcatura, impressionante, non è comunque la più clamorosa dell'avventura del nigeriano a Napoli. Lo stesso Osimhen l'anno scorso, in pienissima corsa scudetto, segnò allo Spezia un gol addirittura da 2.58 metri (la partita finì 0-3 per il Napoli, era il 5 febbraio).

La classifica

Sky ha elaborato una classifica dei "bomber ad alta quota", al cui interno c'è al quinto posto proprio l'iconico gol di Victor Osimhen allo Spezia.

1) CRISTIANO RONALDO

Gol segnato a: 2.93 metri

Partita: Real Madrid-Manchester United 1-1 (Champions League)

Data: 13 febbraio 2013

2) YOUSSEF EN-NESYRI

Gol segnato a: 2.78 metri

Partita: Marocco-Portogallo 1-0 (Mondiali)

Data: 10 dicembre 2022

3) BEVIS MUGABI

Gol segnato a: 2.62 metri

Partita: Ross County-Motherwell 1-2 (campionato scozzese)

Data: 27 gennaio 2021

4) FIKAYO TOMORI

Gol segnato a: 2.61 metri

Partita: Juventus-Milan 0-3 (Serie A)

Data: 9 maggio 2021

5) VICTOR OSIMHEN

Gol segnato a: 2.58 metri

Partita: Spezia-Napoli 0-3 (Serie A)

Data: 5 febbraio 2023

6) CRISTIANO RONALDO

Gol segnato a: 2.56 metri

Partita: Sampdoria-Juventus 1-2 (Serie A)

Data: 18 dicembre 2019

7) ZLATAN IBRAHIMOVIC

Stacco a: 2.53 metri (ma per un assist e non un gol)

Partita: Inter-Milan 4-2 (Serie A)

Data: 9 febbraio 2020

8) CRISTIANO RONALDO

Gol segnato a: 2.47 metri

Partita: Juventus-Torino 1-1 (Serie A)

Data: 3 maggio 2019

9) CRISTIANO RONALDO

Gol segnato a: 2.44 metri

Partita: Real Madrid-Osasuna 7-1 (Liga)

Data: 6 novembre 2011

10) CRISTIANO RONALDO

Gol segnato a: 2.42 metri

Partita: Portogallo-Galles 2-0 (Europei)

Data: 6 luglio 2016