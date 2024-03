Infortunio Ngonge: quando il belga tornerà a disposizione di Calzona

Il nuovo tecnico del Napoli Francesco Calzona non ha potuto fin qui vedere in campo il neoacquisto azzurro Cyril Ngonge, tra l'altro insieme a Traorè l'arrivo di gennaio che ha maggiormente impressionato fin qui. Il belga si è infatti fermato dopo l'ultima partita di Walter Mazzarri in panchina, quel Napoli-Genoa che peraltro era riuscito a pareggiare proprio lui con un gol al 90mo.

Prima Ngonge era stato messo a riposo per un trauma al ginocchio, poi è stato fermato da un problema muscolare.

Ora sta bene. Nella giornata di ieri ha svolto lavoro personalizzato in palestra ed è previsto salti anche la Juventus, per poter tornare - così riporta l'edizione di oggi del Corriere dello Sport - finalmente a disposizione per la sfida di venerdì prossimo contro il Torino.