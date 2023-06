"Non sarai mai dimenticato dai napoletani". Le lacrime di Quagliarella allo stadio Maradona

Il campione della Sampdoria originario di Castellammare di Stabia ed ex grande azzurro nel giorno del suo probabile addio al calcio e della festa Scudetto del Napoli ha ricevuto una targa dalla Curva A accompagnato da uno striscione eloquente: "Di Partenope figlio orgoglioso, dal passato beffardo al presente glorioso, sulla nostra maglia il tuo sudore impregnato, dalla tua gente non sarai mai dimenticato. Grazie Fabio".

Inoltre al suo ingresso in campo lo speaker azzurro lo ha così annunciato: "E' tornato un grande campione azzurro, è tornato Fabio Quagliarella".

Il docufilm 'Quagliarella-The Untold Truth', ripercorre le vicissitudini dell'attaccante di Castellammare di Stabia dopo l'accusa di stalking e le minacce subite, quando militava ancora nel Napoli.

Le calunnie contro Quagliarella

Il documentario in parallelo la carriera da calciatore di Quagliarella e gli anni di minacce e calunnie nei suoi confronti con accuse pesanti all'attaccante e alla sua famiglia sino alle minacce di morte, da parte di quello che si è scoperto poi essere un funzionario delle forze dell'ordine, condannato in via definitiva a 4 anni e 8 mesi ed arrestato nel 2019.

"Da quando c'è stata la sentenza è cambiato tutto, posso vivere la quotidianità che mi era stata tolta e sono libero di testa. Potevo a quel punto allenarmi spensierato e pensare solo al calcio e a fare gol, cose che prima non potevo. Dovevo pensare anche a quello che poteva succedermi fuori dal campo. Da quel momento sono rinato io e anche la mia famiglia. In tanti non avevano capito la partenza da Napoli, ma dopo la sentenza ho avvertito dalla mia gente e dai napoletani un affetto grandissimo. Ci sono persone che adesso mi abbracciano, alcuni mi chiedono scusa ma io rispondo che nessuno deve chiedermi scusa, perché nessuno sapeva niente", le parole di Quagliarella quando è stato presentato il docufilm sulla sua vita.