Brutto infortunio per Quagliarella: il ginocchio dell'ex attaccante del Napoli va k.o.

Brutte notizie per Fabio Quagliarella ed in generale per il calcio italiano. Il capitano della Sampdoria ha rimediato un infortunio durante il ritiro con la squadra in Turchia.

Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto l'ex attaccante del Napoli hanno evidenziato una lesione legamentosa del ginocchio sinistro che verrà valutata nelle prossime ore dal consulente ortopedico del club blucerchiato. Il calciatore stabiese lascerà il ritiro per far rientro in Italia, comunica la società ligure.

Quagliarella, che compirà il 31 gennaio prossimo 40 anni, dovrà restare ai box per un po'. La speranza di tutti gli appassionati è di rivederlo in campo prima della fine della stagione, per suggellare al meglio una brillante ed onorata carriera.

La Sampdoria, sui suoi profili social ufficiali, ha voluto esprimere tutta la sua vicinanza al giocatore con un post di incoraggiamento.