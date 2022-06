Puteolana - Ufficiale la risoluzione consensuale dal direttore generale Costagliola

La vittoria del Girone B, il successo ai rigori contro l'Angri nel triangolare e la Serie D ritrovata dopo un anno di Eccellenza. La Puteolana, archiviata la promozione nella categoria superiore, si concentra alla costruzione della squadra in vista della prossima stagione sportiva. I Diavoli Rossi vorranno partire da una buona base con l'obiettivo di rinforzarla con pedine di spessore. Nel frattempo, c'è da registrare la separazione dal direttore generale Pasquale Costagliola. A comunicarla è stata la società attraverso una breve nota ufficiale: "L’Asd Puteolana 1902 rende noto alla tifoseria e gli organi di stampa della risoluzione consensuale del rapporto lavorativo con il direttore generale Pasquale Costagliola. La società augura al direttore le migliori fortune professionali. Si ringrazia per il profuso impegno a favore dei colori granata sin dall’arrivo in società".