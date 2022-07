La Puteolana inizia a muoversi in vista della Serie D: sono 19 i calciatori non confermati

La promozione in Serie D, una categoria ritrovata dopo una stagione in Eccellenza e la volontà di confermarsi a livello nazionale. La Puteolana, archiviato il salto di divisione, si prepara al prossimo campionato: l'obbligo dei Diavoli Rossi è diventare una certezza. In vista dell'annata che verrà e col calciomercato iniziato ufficialmente, la società flegrea ha deciso di comunicare i primi movimenti. Prima di annunciare i nuovi volti da consegnare allo staff tecnico, i granata hanno scelto di non continuare con ben 19 elementi dell'organico. Di seguito, i calciatori che si separano dal sodalizio campano:

Portieri - Caparro, Scotti

Difensori - Rinaldi, Petrarca, Balzano, Sardo, Esposito, Sica

Centrocampisti - De Rosa, Di Napoli, Marigliano, Porcaro, Fibiano, De Simone

Attaccanti - Viola, Evacuo, Gioielli, Di Lorenzo, Grezio