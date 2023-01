Puteolana, Marra ritorna in panchina: definito lo staff tecnico

Tutto fatto per il ritorno di Salvatore Marra sulla panchina della Puteolana. Dopo aver agguantato la promozione in Serie D, con successivo esonero a stagione in corso, il tecnico è stato richiamato per risollevare le sorti della squadra flegrea. Accordo raggiunto nelle ultime ore per il post-Campilongo, c'è dunque il ritorno dell'allenatore. Definito anche lo staff tecnico che affiancherà il mister:

"L’Asd Puteolana 1902 comunica alla tifoseria ed agli organi di stampa di aver affidato la panchina a mister Salvatore Marra. Contestualmente si rende noto il ritorno in società di Gianni Marra, nella figura di Team Manager. Di seguito lo staff tecnico che accompagnerà l’allenatore:

Vice-Allenatore: Nicola Armonia

Preparatore dei portieri: Arturo Tudisco

Preparatore atletico: Vittorio Morra

Medico sociale: Dott. Labbate Giuseppe

Fisioterapista: Luigi Di Palma

Magazziniere: Antonio Leopoldo"