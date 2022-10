Puteolana, Marra sollevato dall'incarico: il nuovo allenatore è Campilongo

Ultimo posto in classifica con appena tre punti conquistati in sette partite, zero le vittorie ottenute in questa prima parte di stagione e una situazione che rischia di complicarsi col passare delle settimane. La Puteolana ha preso una drastica e non semplice decisione: Salvatore Marra, protagonista del ritorno in Serie D dei Diavoli Rossi, è stato esonerato. Questa la nota ufficiale del sodalizio flegreo: "L’Asd Puteolana comunica alla tifoseria e gli organi di stampa che mister Salvatore Marra è stato sollevato dall’incarico. La società ringrazia l’allenatore per quanto fatto, con la promozione dall’Eccellenza al campionato di Serie D, e gli augura le migliori fortune professionali". Il nuovo allenatore è l'ex Cavese e Casertana, Salvatore Campilongo: "L’Asd Puteolana 1902 rende noto alla tifoseria e gli organi di stampa di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a mister Salvatore Campilongo. Campilongo, allenatore conoscitore della categoria, negli ultimi sei mesi ha guidato il Lamezia Terme. Negli scorsi anni ha avuto modo di allenare Cavese e Savoia, oltre che Vibonese, Taranto, Casertana, Rimini ed Ischia tra Lega Pro e serie D. Il tecnico torna a Pozzuoli da allenatore dopo aver già vestito la maglia granata da calciatore".