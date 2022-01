Puteolana, il ds Pirone: "Abbiamo una rosa completa. Stop? L'auspicio è ritornare con i tifosi allo stadio"

Una macchina perfetta, o quasi vicina alla compiutezza. Una squadra che gioca, si diverte e convince ogni settimana. Tutto questo prima del rinvio e della pausa invernale. La Puteolana comanda la classifica del Girone B di Eccellenza e, con un organico fuori categoria, punta al salto definitivo. La compagine granata, con 36 punti conquistati in 14 partite disputate, è ancora imbattuta nella competizione e, complice il lavoro dello staff tecnico, ha dimostrato qualità importanti nella doppia fase di gioco.

A testimoniarlo sono i numeri: 11 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte. Ben 31 gol messi a segno e 6 le marcature incassate. Il direttore sportivo Gianni Pirone è così intervenuto: "Da parte nostra stiamo dando dei segnali importanti non solo ai tifosi, ma anche alla città di Pozzuoli. Il nostro arrivo coincide con la voglia di fare bene, l'impegno, la programmazione e l'organizzazione. La famiglia Di Costanzo non fa nulla per caso, ha sempre la determinazione di ottenere risultati importanti e di prestigio. Arrivare qui ed ottenere qualcosa di rilevante in una piazza così sarebbe una grandissima soddisfazione per i tifosi e per la famiglia Di Costanzo che si sta adoperando non solo sul piano dell'impegno bensì anche su quello economico".

Sul mercato e l'opera di miglioramento dell'organico: "Sappiamo che la nostra rosa è abbastanza completa. Dopo un confronto con la società abbiamo ritenuto opportuno intervenire in una zona nevralgica ovvero a centrocampo. Abbiamo individuato due calciatori che erano andati via dall'ultima società. Grieco è di prospettiva, è un classe 1999 e in ottica futura può essere utile oltre alle qualità tecnico e tattiche. Poi siamo andati su Catinali. Abbiamo fatto scelte importanti. Speriamo che daranno quel contributo che ci aspettiamo e insieme agli altri, pietra dopo pietra e mattone dopo mattone, ci permettano di arrivare a quello che è il progetto impostato ad inizio anno".

Sullo slittamento del calendario: "Dopo il blocco della Serie B e della Lega Pro, era nell'aria il rinvio del mondo dilettantistico. Era preventivabile, i casi continuano ad aumentare e la preoccupazione c'è. L'auspicio è quello di riprendere nel migliore dei modi e da come abbiamo finito, con la presenza del pubblico allo stadio. È sempre piacevole avere i tifosi, per noi è il dodicesimo uomo. Prospettiva sulla ripresa? Non sta a me dirlo, tutto è subordinato alla curva dell'epidemia. Il nostro augurio è che si possa tornare presto alla normalità e riprendere il percorso interrotto prima delle festività natalizie".