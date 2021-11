Puteolana, capolista del Girone B e unica imbattuta in Eccellenza: numeri da capogiro per i Diavoli Rossi

Primo posto nel gruppo d'appartenenza, una striscia utile di risultati e un dominio finora incontrastato. Per la Puteolana è un avvio di stagione importante, il percorso della brigata di mister Salvatore Marra sta rispettando il diktat prefissato dalla società durante la preparazione estiva. I Diavoli Rossi, dopo aver perso la Serie D lo scorso anno a causa di un cammino al di sotto delle aspettative, stanno lavorando per centrare l'obiettivo stabilito. Il gruppo costruito e la dedizione societaria, d'altra parte, non avrebbero potuto far pensare diversamente. E, dunque, archiviate le prime dieci giornate di campionato, si può tracciare un bilancio.

La compagine flegrea è in testa alla classifica del Girone B. Sette vittorie e tre pareggi, la Puteolana è l'unica formazione imbattuta nei tre gruppi di Eccellenza. Sono ventiquattro i punti collezionati in 900' disputati, nonostante l'ostico torneo - con la presenza di diverse squadre pronte a contendersi il trono - i ragazzi di Marra hanno dimostrato di avere qualcosa in più rispetto alle pretendenti. Cinismo in fase offensiva e organizzazione in chiave difensiva, ingredienti che stanno spingendo i granata in cima alla graduatoria. La strada, tuttavia, sarà ancora lunga e ricca di insidie.

Il team di Pozzuoli, come detto, viaggia con un ruolino di marcia superiore rispetto alle altre due capoliste. La Palmese, impegnata nel Girone A, ha una lunghezza in meno in classifica mentre l'Agropoli è in vetta con venticinque punti, ma ha rimediato una sconfitta contro la Scafatese. Percorso (quasi) netto per i Diavoli Rossi che sono stati fermati da avversarie ben collaudate. Due pareggi maturati in esterna con le quotate Frattese e Napoli United, più deludente l'1-1 casalingo col Mondragone al quinto turno della competizione.

Guarracino e compagni, d'altra parte, stanno rivelando qualità umane e tecniche di livello. Per larghi tratti, i flegrei hanno dato prova di essere fuori portata per le altre. Le venti marcature totalizzate e le quattro reti incassate rivelano la struttura ormai ben definita dell'organico di Marra. Un'ossatura con l'identità giusta che va a caccia del traguardo definito.