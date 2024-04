Panchina del Napoli: oltre Conte e Italiano, spunta un nome a sorpresa

Non essendoci più troppo spazio per discutere di questa stagione, conclusasi in modo praticamente definitivo dopo la sconfitta interna con l'Atalanta, sono le voci sul futuro a tenere banco a proposito del Napoli.

Indiscrezioni sul nuovo ds (che pare sempre di più poter essere effettivamente Manna di provenienza Juventus), ma anche naturalmente sul prossimo allenatore.

Mentre la conferma di Calzona appare sempre meno probabile giornata dopo giornata, i nomi che maggiormente si fanno in questo periodo sono quelli di Antonio Conte e Vincenzo Italiano. Due profili molto diversi ma entrambi ritenuti interessanti dalla dirigenza azzurra.

Un nuovo nome però lo fa oggi Repubblica. La suggestione è Davide Possanzini, che sta portando il Mantova in Serie B attraverso un equilibrato mix di bel gioco e concretezza.