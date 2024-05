Vince la finale con due gol nel recupero e sale di categoria, terza squadra promossa nel napoletano

Una stagione fantastica per il movimento calcistico di Castellammare. Dopo le promozioni della Juve Stabia di Guido Pagliuca in Serie B e dello Stabia City in Promozione, con la vittoria del Girone G di Prima Categoria, si aggiunge ai festeggiamenti anche la Virtus Stabia. Superato il turno contro il Città di Campagna, la formazione biancoblù batte anche il Cimitile nella finale disputata allo Stadio Comunale di Casola e viene promossa nella massima competizione regionale.

Il trionfo, arrivato nelle battute conclusive dell’incontro, consegna alla squadra l’accesso al prossimo campionato di Eccellenza. Primo tempo di sofferenza per la squadra di Di Maio che, nella ripresa, trova maggiore equilibrio e un successo conquistato in pieno recupero. È il minuto 93 quando Farriciello raccoglie una sventagliata di Porzio dalle retrovie e insacca alle spalle di Ascione, non impeccabile nell’uscita alta. Il gol fa saltare gli schemi e i granatieri si riportano in attacco alla ricerca del pareggio.

Sugli sviluppi di una punizione per il Cimitile sulla trequarti, Romano pennella verso l’area ma la Virtus Stabia recupera la sfera e scappa in contropiede. Pagano si ritrova a tu per tu con il portiere e serve Pirone, bravo ad accompagnare l’azione e a raddoppiare a porta sguarnita. Esulta la compagine presieduta dal patron Santoro, un’altra società stabiese fa il salto di categoria. Annata meravigliosa per le squadre di Castellammare, protagoniste assolute nei vari campionati calcistici.