Promozione - Farriciello resta al Santa Maria la Carità, ufficialità per Sant'Anastasia e Boys Caivanese. E il Terzigno si prepara al campionato

Si entra nel vivo del mercato per le squadre di Promozione. Diversi annunci nelle ultime ore, le notizie principali arrivano dal Santa Maria la Carità. Il club rossazzurro ha accolto il nuovo patron, si tratta di Vincenzo D'Oriano. In seguito al consiglio direttivo e alla riunione del management operativo, il club ha comunicato il nuovo numero uno. Figura nota del calcio campano, D'Oriano ha ricoperto l'incarico di presidente del settore giovanile della Turris in Serie D e vicepresidente della società corallina per due anni in Lega Pro. Intanto, bomber Daniele Farriciello resta agli ordini del team: "L'Acd Santa Maria La Carità è lieta di annunciare alla tifoseria e agli organi di stampa di aver rinnovato l'accordo per le prestazioni sportive del calciatore Daniele Farriciello. Attaccante originario di Vico Equense, classe 1995 cresciuto nel settore giovanile della Juve Stabia, prima della passata straordinaria stagione con i nostri colori con 28 reti messe a segno, ha indossato le maglie di Scafatese, Marcianise, Frattese, Palmese, Cervinara, Igea collezionando più di 50 presenze in Serie D".

Cinque ufficialità per il Sant'Anastasia: il jolly Gaetano Bracale, il portiere Luigi Allocca, il difensore Sebastiano Giannino, il centrocampista Salvatore Aprea e l'attaccante Giuseppe Cozzolino firmano per i biancoblù. La Boys Caivanese accoglie Francesco Lanzillo: "Ufficiale torna a Caivano il nostro Francesco Lanzillo classe 2001 difensore centrale classe e prepotenza fisica. Torna a titolo definitivo dal Real Agro Aversa (società con cui collaboriamo da anni). Porta un bagaglio importante di esperienza nonostante la giovane età, 24 presenze da titolare in Serie D e 30 partite in Eccellenza, difensore di tutto rispetto. Lanciato da mister Dello Margio nella stagione 2019/2020 da under sempre titolare con prestazioni eccezionali. Il direttore Marruzzella è felicissimo per aver riportato “The Wall” a casa e lo ringrazia perché ha voluto fortemente sposare la causa gialloverde".

La situzione del Terzigno

Il direttore sportivo Casillo fa il punto sulla situazione in casa Terzigno: "Qualche settimana fa il calcio a Terzigno volgeva al tramonto. I continui ritardi nella consegna del comunale avevano spento gli entusiasmi pertanto si paventava la concreta possibilità di cedere il titolo. Il tutto è stato bloccato dal sindaco Ranieri che ha garantito l'inizio, nell'immediato, dei lavori della struttura di via Emblema. Quest'anno, come già accaduto fino alla stagione sportiva 2019, Ranieri si occuperà di nuovo in prima persona del progetto rossonero. Nuova stagione? Ci stiamo già muovendo! Abbiamo già delle riconferme e la cosa ci gratifica molto. Questo testimonia la bontà e la serietà dell'ambiente. A breve ci saranno gli annunci. Dico soltanto che un attaccante lo abbiamo già preso e non ci fermiamo qua! Siamo in dirittura d'arrivo anche per un altro attaccante... Posso dire solo che il Covid ha rallentato la chiusura delle operazioni. Obiettivo? Salvezza tranquilla".