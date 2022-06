Il Real Forio si prepara alla nuova stagione: svelato l'organigramma societario

Una retrocessione che ha lasciato amarezza nell'ambiente, ma il Real Forio è pronto a ripartire. C'è bisogno di un rapido riscatto per dimenticare quanto avvenuto qualche settimana fa nel confronto direttore col Sant'Antonio Abate e ritrovare l'Eccellenza. Il club ha deciso di affidare la panchina a Giuseppe Monti: il tecnico è stato individuato come profilo ideale per la risalita. In giornata, tuttavia, sono state ufficializzate anche le cariche societarie e dirigenziali. Luigi Amato affiancherà Michele D'Ambra alla guida del sodalizio biancoverde, Giuseppe Caruso sarà direttore e segretario generale. Flavio Leo, dopo l'annata in testa alla prima squadra, è stato promosso direttore tecnico mentre Vito Manna sarà il direttore sportivo. Di seguito, l'elenco completo:

"Il Real Forio 2014 è lieto di presentare l’organigramma societario in vista della stagione sportiva 2022 – 23.

Il club biancoverde ha operato una rivisitazione dell’organigramma volta a valorizzare le risorse che in questi anni hanno conferito esperienza e passione alla società. Luigi Amato, già Vicepresidente nella scorsa stagione, affiancherà, nella carica più prestigiosa dell’associazione, ovvero quella di Presidente, Michele D’Ambra. L’avv.to Giuseppe Di Maio sarà il Vicepresidente vicario, con Girolamo Di Meglio Vicepresidente. Il Consiglio direttivo biancoverde è completato da tre Consiglieri: Luigi Esposito, Antonio Milanese (che è anche tesoriere del club), e dall’ex presidente Luigi Schiano. Giuseppe Caruso ricoprirà il duplice ruolo di Direttore Generale e Segretario Generale. L’area tecnica potrà beneficiare dell’esperienza e della competenza di mister Flavio Leo (la cui carica è quella di Direttore Tecnico) e del Direttore Sportivo Vito Manna.

Prezioso sarà il contributo anche del club Team Manager Antonio Boria e del Dirigente accompagnatore Carmine Di Maio. Renato Di Maio è il Dirigente addetto agli ufficiali di gara, mentre Varletta si occuperà della sicurezza stadio. Il dott. Attilio Valerio sarà il responsabile di RealForioLab, con Bruno Patalano massaggiatore. Grande attenzione rivolta al settore giovanile, fucina di giovani talenti: ritorna in biancoverde mister Domenico Citarelli nel ruolo di Responsabile Tecnico. Luigi Esposito, vera e propria anima del settore giovanile biancoverde, ricoprirà la carica di Direttore. Alessandro Mollo si occuperà, invece, dei profili inerenti la comunicazione del club. La nuova stagione sportiva è alle porte. Il Real Forio è pronto per una nuova avventura".