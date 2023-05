Il Secondo Turno dei playoff di Promozione nel weekend: il programma completo

Alla conquista dell’Eccellenza. Con il campionato accantonato, le squadre di Promozione sono arrivate nella fase più calda dei playoff. Dopo le gare del Primo Turno, nel prossimo weekend andranno in scena le finalissime per ogni raggruppamento. Il Rione Terra, reduce dalla vittoria contro la Sessana, affronta la Neapolis allo Stadio Vallefuoco di Mugnano. Il Cercola invece ha conosciuto la sua sfidante, il Frattamaggiore protagonista della manita ai danni dell’Agerola: la gara si disputerà allo Stadio Piccolo. Per il Cimitile, invece, sarà appuntamento con la Forza e Coraggio allo Sporting Club. Il regolamento nel Secondo Turno non cambia: ogni partita si giocherà sul campo della squadra con una classifica migliore al termine della stagione regolare. In caso di parità, si procederà alla disputa di due tempi supplementari, ma non dei calci di rigore. Al Qualora la parità dovesse persistere anche nell’extra-time, sarà considerata vincente - e quindi conseguirà il secondo posto nel rispettivo girone - la squadra con un miglior piazzamento alla fine del campionato. Il Comitato Regionale, attraverso una nota ufficiale, ha anche stabilito i criteri per le gare di spareggio-promozione.

Programma Playoff Promozione Secondo Turno

Neapolis-Rione Terra sabato 6 aprile ore 16.30 Stadio Vallefuoco di Mugnano

Cercola-Frattamaggiore sabato 6 aprile ore 16.30 Stadio Piccolo di Cercola

Cimitile-Forza e Coraggio sabato 6 aprile ore 16.30 Sporting Club di Nola