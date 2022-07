Nuova conferma per l'Oratorio Don Guanella Scampia: Pragliola continua a vestire il biancoblù

Non si arresta l'opera del direttore generale Gennaro Granato nell'allestimento della rosa del futuro. L'Oratorio Don Guanella Scampia prosegue il lavoro di conferme in organico, oggi tocca a Luigi Pragliola restare in biancoblù: "L'ASD Oratorio Don Guanella Scampia comunica di aver ufficialmente confermato, per la stagione sportiva 2022/23, il calciatore Luigi Pragliola. Classe 2001, ruolo terzino destro, per Pragliola si tratta della seconda stagione consecutiva in maglia guanelliana in Promozione. Cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Casertana FC e SSC Napoli, nella sua carriera, oltre ad aver indossato la casacca guanelliana, ha vestito la maglia dell'Acerrana 1926 militando nei campionati di Eccellenza e Promozione".

Le parole di Pragliola dopo la conferma: "Voglio ringraziare il Presidente Don Aniello Manganiello, il direttore generale Gennaro Granato, il team manager Carmine Esposito, il mister Fabio Esposito e tutto lo staff guanelliano che ha riposto in me grande stima e fiducia. Sono molto contento di essere rimasto al Don Guanella Scampia, non ho mai pensato di andare via. Qui c'è un ambiente sereno, sano e professionale, la società è molto competente e organizzata. Il mister Fabio Esposito è un allenatore passionale, di grande personalità e carattere. È molto preparato sull'aspetto tecnico e tattico, poi è un guanelliano doc. Ci sono tutti i presupposti per fare una stagione importante, sono sicuro che anche quest'anno saremo protagonisti in positivo in Promozione".