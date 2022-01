La Promozione slitta, sconforto Oratorio Don Guanella Scampia. Il dg Granato: "Stop definitivo sarebbe sconfitta"

Uno stop temporaneo e si spera non definitivo per i campionati dilettantistici. Rinviata l'Eccellenza, posticipata la Promozione e anche i tornei giovanili. Stravolgimenti altresì per le competizioni femminili. Interi programmi che dovranno essere rivisti, la presa di posizione del Comitato Regionale della FIGC ha fermato - seppur provvisoriamente - il regolare svolgimento delle gare in agenda. L'Oratorio Don Guanella Scampia, impegnato nel Girone C, è intervenuto sui canali ufficiali: "Una brutta batosta, nonché un duro colpo da digerire, per tutto il movimento del calcio dilettante in Campania. Una notizia che non avremmo mai voluto ricevere".

Il direttore generale Gennaro Granato ha così commentato: "Spero vivamente che si tratti solo di 15 giorni di stop. E non come nella scorsa stagione quando, dopo varie partite rinviate a data da destinarsi, siamo poi arrivati alla sospensione definitiva dei campionati dilettanti, tranne l'Eccellenza, in tutta Italia. Sarebbe una grande sconfitta per tutti, sia sotto l'aspetto sanitario sia sotto l'aspetto psicologico dei nostri ragazzi che si ritroveranno ancora una volta senza scendere in campo per chissà quanto tempo. Stiamo crescendo una generazione di giovani davanti agli smartphone, ai tablet, ai computer. Proprio noi che eravamo abituati a fare scuola calcio giù al palazzo, in strada: quella era la migliore scuola di calcio e di vita".