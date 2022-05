Il retrocesso Lacco Ameno riflette sul futuro: azzerate le cariche societarie

Un'annata difficile terminata con la retrocessione in Prima Categoria. Per il Lacco Ameno è stato un cammino complicato nel Girone C di Promozione. La formazione rossonera, rimasta impigliata nella zona di bassa classifica, non è riuscita ad agguantare l'obiettivo salvezza. Con una breve nota ufficiale, il club - nelle scorse ore - ha annunciato l'azzeramento delle cariche societarie: "L'ASD Lacco Ameno 2013 comunica che si sta procedendo con l'organizzazione del nuovo assetto societario deputato ad affrontare la stagione calcistica 2022/2023. Pertanto, a partire da oggi (21 maggio, ndr), tutte le cariche societarie sono azzerate, anche quella dello storico DS Crescenzo Belluomo. Nelle prossime settimane, verranno rese note tutte le novità riguardanti la società rossonera".