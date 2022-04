Promozione - Escluso il Città di Casoria dal campionato: classifica stravolta nel Girone C

Una stagione complicata, il mancato svolgimento della sfida contro il Rione Terra e la decisione della Giustizia Sportiva. Il Città di Casoria, già retrocesso matematicamente in Prima Categoria, è stato escluso dal campionato di Promozione. Il Girone C, dunque, subisce una netta variazione. Nulla cambia in termini d'alta graduatoria, mentre la Virtus Afragola guadagna la salvezza nella parte bassa. Il playout si giocherà tra Puteolana 1909 e Isola di Procida. Di seguito, il comunicato ufficiale:

"GARA DEL 24/ 4/2022 CITTÀ DI CASORIA – RIONE TERRA

Letto il referto arbitrale, rilevato che la gara in epigrafe non si è disputa per l’assenza ingiustificata della società Città di Casoria, 2^ assenza, avvenuta nella ultima giornata del Campionato. Il GST, in applicazione del combinato disposto dell’art. 53 – 2 comma – NOIF e dell’art. 10 CGS, nella sua nuova formulazione di cui ai CC.UU. n.42/Ae n. 83/A della FIGC, rispettivamente del 30.1.2019 e 2.04.2019, dell’art.110 NOIF e del C.U. n. 1 del 7.7.2021, delibera: a- di infliggere alla società Città di Casoria la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato 0/3 in favore della società Rione Terra; b- di comminare l’ammenda di euro 1200,00 alla società Città di Casoria, trattandosi che la rinunzia è avvenuta nell’ultima gara del Campionato; c – di escludere la società Città di Casoria, dal campionato di competenza, trattandosi della seconda assenza; d – di disporre che tutte le gare fin qui disputate dalla Società Città di Casoria vengono considerate nulle ai fini della classifica; e – di disporre lo svincolo di autorità dello svincolo dei tesserati della società Città di Casoria, così come previsto dall’art. 110 delle NOIF".