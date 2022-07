Promozione - Patron De Luggo annuncia la nascita dell'ASD Frattamaggiore Calcio: scelti direttore tecnico e mister

Nasce l'ASD Frattamaggiore Calcio. Un nuovo ingresso nello vasto scenario del calcio dilettantistico campano, il sodalizio del Presidente Raffaele De Luggo entra in gioco e si aggiudica un posto nel prossimo torneo di Promozione. Come annunciato dal club, alla base ci sono la convinzione e la responsabilità di rappresentare una piazza importante. La direzione tecnica è stata affidata a Claudio Costanzo: l'ex calciatore e capitano, dunque, sarà una delle figure cardini del progetto. In panchina, invece, ci va mister Biagio Auletta: sarà un frattese a guidare la squadra nel campionato futuro.